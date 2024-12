Biden annonce 6 milliards de dollars d’aide économique et militaire à l’Ukraine

Quelques jours avant de céder le pouvoir à Donald Trump, Joe Biden a annoncé lundi un dernier volet massif d’aide militaire et économique à l’Ukraine, pour un montant total avoisinant 6 milliards de dollars.

Cette assistance est constituée pour près de 2,5 milliards de dollars d’équipements militaires, dont certains seront livrés immédiatement et d’autres plus tard, et pour près de 3,4 milliards de dollars de soutien budgétaire direct à Kiev.

La victoire du républicain aux élections en novembre dernier a jeté le doute sur l’avenir du soutien américain à l’Ukraine, qui perd du terrain face aux troupes russes, le futur président américain ayant promis de mettre fin à la guerre “en 24 heures”.

“Ce soutien vient à un moment décisif, alors que la Russie intensifie ses attaques”, a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau social X, en faisant part de sa “gratitude”. Il a assuré qu’arriver à la paix en 2025 était un “objectif partagé par l’Ukraine et tous ses partenaires”, en concluant: “l’Ukraine, qui se défend tous les jours contre des attaques brutales, compte sur ses amis.”

“Je suis fier d’annoncer aujourd’hui une aide à la sécurité de près de 2,5 milliards de dollars pour l’Ukraine, alors que le peuple ukrainien continue de défendre son indépendance et sa liberté face à l’agression russe”, a déclaré Joe Biden, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier, dans un communiqué.

L’aide, annoncée lundi, comprend d’une part des armes immédiatement disponibles, que le Pentagone prélève sur les stocks américains, pour un montant de 1,25 milliard de dollars, et d’autre part des équipements commandés aux industriels pour un montant de 1,22 milliard de dollars.

Le président démocrate sortant indique dans son communiqué avoir épuisé les crédits accordés par le Congrès au printemps, après de dures négociations, pour passer commande à l’industrie de défense d’armes pour l’Ukraine.

Obus, missiles, blindés

Il assure par ailleurs que son gouvernement continue d’envoyer à l’armée ukrainienne autant d’armes que possible, en particulier des équipements d’ancienne génération pris dans les réserves des forces américaines. Le Pentagone a “entrepris de livrer des centaines de milliers de charges d’artillerie, des milliers de missiles, et des centaines de blindés qui vont renforcer les positions ukrainiennes alors que l’hiver commence”, a-t-il déclaré.

Selon un communiqué distinct du département d’État américain, parmi les armes immédiatement mises à disposition par le ministère de la Défense figureront des drones, des munitions pour les lance-roquettes multiples de type “HIMARS”, des missiles à guidage optique, des systèmes d’armes antichars, des munitions air-sol et des pièces détachées.

“Les États-Unis et plus de 50 nations continueront ensemble à garantir que l’Ukraine dispose des capacités dont elle a besoin pour se défendre face à l’agression de la Russie”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken, cité dans le communiqué. “Nous continuons à faire tout notre possible pour mettre l’Ukraine en bonne position pour atteindre une paix juste”, a déclaré de son côté la ministre des Finances Janet Yellen.

Le ministre ukrainien de la défense, Roustem Oumerov, a salué ce nouveau programme d’aide dans un message publié sur les réseaux sociaux lundi, se disant “reconnaissant”. “Les États-Unis sont un allié clé de l’Ukraine et nous apportent une aide inestimable. Ensemble, nous vaincrons”, a-t-il poursuivi.

Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises les montants de l’aide américaine à l’Ukraine.

Il a affirmé qu’il pourrait obtenir un accord de paix en 24 heures entre Moscou et Kiev, mais sans dire comment, faisant craindre aux Ukrainiens que Washington ne leur impose des conditions dictées par la Russie.