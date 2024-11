Les dés sont jetés. Donald Trump va devenir le 47e président des Etats-Unis. Une victoire qui est “une très mauvaise nouvelle pour l’Europe dont le monde politique fait preuve d’une absence totale de responsabilité et de sens du devoir”, commente l’économiste de la banque CBC, Bernard Keppenne.

Quelle est votre première réaction à cette élection présidentielle américaine ?

En 2016, j’avais estimé que l’arrivée au pouvoir de Trump était une chance pour l’Europe. A l’époque nous avions connaissance de son programme qui allait amener inéluctablement à un repli sur eux des Américains, ce qui nous obligeait, nous Européens, à nous repositionner par rapport aux Etats-Unis. Ce que malheureusement nous n’avons pas fait.

Vous dites à ce propos que l’Europe est en train de rater son destin ?

Trump est encore plus protectionniste qu’en 2016. Que va faire l’Europe qu’elle n’a pas fait il y a huit ans ? Force est de constater que le monde politique européen fait preuve d’une absence totale de responsabilité et de sens du devoir.

Ce sont des mots durs ?

Peut-être, mais regardez l’Allemagne. Elle est au bord du gouffre avec une coalition qui va probablement exploser, et donc des élections anticipées, alors que l’économie allemande a besoin de réforme urgemment. En France, à part les invectives, on ne voit rien venir. Et ne parlons pas de la Belgique.

L’heure est donc grave pour l’Europe ?

Rappelons les conclusions du rapport Draghi qui parlait d’une lente agonie de l’Europe si elle ne prenait pas en main son destin, en mettant en place une véritable politique industrielle avec comme double objectif une amélioration de sa productivité et une réduction de sa dépendance par rapport à des pays comme la Chine ou les Etats-Unis. Difficile d’imaginer aujourd’hui une Commission capable de relever ces défis vu l’état de la France et de l’Allemagne, sans oublier la mainmise de l’extrême droite sur les instances européennes. La victoire de Trump nous renvoie à nos propres faiblesses.