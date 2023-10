Axa place l’IA dans le top 10 des risques émergents

L’intelligence artificielle rejoint le climat en tête des risques majeurs, selon la dixième édition du Future Risks Report du géant de l’assurance Axa.

Depuis 10 ans, l’assureur Axa publie chaque année un panorama des grands risques de demain : le Future Risks Report. Il s’agit d’un rapport qui a pour but d’identifier et d’analyser les nouveaux risques à partir d’une enquête annuelle menée auprès d’une communauté internationale d’experts et du grand public. Cette année, 3.500 experts de 50 pays et près de 20.000 personnes ont ainsi été sondés pour mesurer et classer leur perception de l’évolution des risques.

Comme l’an dernier, les risques liés au changement climatique arrivent en tête, pour les experts comme pour le grand public. “Cette année cependant, pour la première fois, ils occupent la première place auprès des deux catégories, toutes zones géographiques confondues”, souligne le rapport. Experts et grand public sont donc désormais du même avis à propos du climat, dans toutes les régions du monde (Amérique, Afrique, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient).

A la quatrième place

Parmi les autres principales sources d’inquiétude, on retrouve en deuxième position les risques liés à la cybersécurité. “Nos sociétés dépendent de plus en plus des infrastructures numériques, ce qui les rend plus vulnérables aux cyberattaques et aux disruptions technologiques”, indiquent les experts d’Axa qui ajoutent que 90 % des experts interrogés jugent important le risque d’une cyberattaque massive. Vient ensuite l’instabilité géopolitique, en deuxième position. Suivent après les pandémies et les maladies infectieuses, les risques énergétiques, la stabilité financière ainsi que les tensions sociales.

Mais le grand enseignement de cette année, c’est que l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, avec l’émergence de l’IA générative et en particulier de ChatGPT, inquiète de plus en plus. L’IA fait même une entrée fracassante dans le top 10 de ces risques majeurs établi par Axa, passant de la 14ème place en 2022 à la quatrième place cette année, “la position la plus élevée jamais atteinte”, souligne le rapport.

Craintes pour l’emploi

Les principales craintes liées aux risques IA pour les experts et le grand public ont trait à l’émergence de ce qu’ils appellent l’IA avancée et la menace existentielle que celle-ci constitue pour l’humanité. “Le potentiel de l’IA générative à supplanter des emplois à grande échelle se traduit, dans le classement de cette année, par un essor marqué des risques liés à l’avenir du marché de l’emploi, qui remontent de la 17ème à la 12ème position”, soulignent les auteurs du Future Risks Report 2023. Dès lors, une pause s’impose-t-elle ? Une nette majorité d’experts (64 %) et du grand public (70 %) estime en effet nécessaire d’interrompre la recherche sur l’IA.