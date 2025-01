Après les incendies, Los Angeles menacée par des coulées de boue… et par Trump

La faute à l’éperlan du Delta?

La crise de l’eau en Californie est souvent pointée du doigt comme facteur aggravant des incendies qui ont ravagé la Californie ces dernières semaines. Facteur aggravant certes, mais Donald Trump lui croit avoir trouvé le coupable… Le nouveau président américain n’hésite pas à accuser l’éperlan du Delta et les efforts de protection, déployés pour protéger ce poisson menacé de disparition en Californie, d’avoir aggravé les incendies qui ont dévasté Los Angeles.

Selon des experts, l’éperlan du Delta n’a qu’un rapport minimal avec l’approvisionnement en eau de Los Angeles, malgré sa récente mention dans un décret signé par Donald Trump, revenant sur des mesures de protection d’espèces, et visant le détournement des eaux du Delta dans le nord de l’État.

Dans ce décret, signé dès son retour lundi à la Maison-Blanche, Trump exige que les agences environnementales traitent en priorité “les citoyens plutôt que les poissons” et arrêtent “l’écologisme radical” en Californie. Il a réaffirmé l’existence d’un lien entre la protection de l’éperlan du Delta et l’approvisionnement en eau des régions touchées par les récents incendies. Des propos qui reflètent une méconnaissance des efforts environnementaux mis en place par la Californie, soulignent certains scientifiques, et dans un même temps, encouragent le scepticisme face aux enjeux climatiques.

Il s’agit de trouver “un bouc émissaire responsable de tous nos problèmes, dans ce cas, les incendies et la sécheresse, et de concentrer la colère” du public sur un petit poisson, a expliqué à l’AFP John Buse, conseiller juridique en biodiversité.

Selon Caleb Scoville, sociologue à l’Université Tufts dans le Massachusetts, l’éperlan du Delta, par sa petite taille et son statut relativement méconnu du grand public, est devenu une cible facile pour certaines figures conservatrices, transformant un débat local sur la gestion de l’eau en Californie en un conflit national opposant la protection des écosystèmes à la sécurité des citoyens. Plutôt que de traiter les causes fondamentales de la crise de l’eau en Californie, dont le réchauffement climatique, Donald Trump préfère y voir un parti pris politique, a-t-il conclu.