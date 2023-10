Après le gazoduc, un câble de communication est endommagé en mer baltique

Nouvelle alerte en mer baltique. Au début du mois d’octobre, un câble de télécommunication reliant la Suède et l’Estonie a été endommagé, annoncent les autorités ce mardi. Un gazoduc et un câble entre la Finlande et l’Estonie ont également été endommagés – sabotés selon Helsinki – au même moment.

La Suède a annoncé ce mardi qu’un câble de télécommunication sous-marin, la reliant à l’Estonie, avait été endommagé. Les faits remontent à début octobre. « Avec le ministre de la Défense, le chef de la marine et le directeur général du KBV (gardes côtes, NDLR), j’ai présenté aujourd’hui des informations indiquant qu’en plus des dommages déjà connus causés à un gazoduc finno-estonien et à un câble de communication voisin, un câble de communication reliant l’Estonie et la Suède a également été endommagé », écrit le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin sur X, à l’issue d’une conférence de presse.

« À l’heure actuelle, nous ne pouvons pas dire à quoi sont dus les dommages, mais nous notons qu’ils sont survenus en relation temporelle avec les dommages précédemment connus. Les dommages ne se situent pas dans les eaux territoriales suédoises ni dans la zone économique suédoise. La Suède a offert son aide à l’Estonie pour la poursuite de l’enquête sur la cause de l’avarie », continue-t-il.

Gazoduc « saboté »

Le 8 octobre, la Finlande a constaté une chute soudaine de la pression dans le gazoduc Balticonnector, qui relie le pays à l’Estonie aussi. Voilà le signe d’une fuite. Le 10, le président finlandais a annoncé qu’une enquête était ouverte pour sabotage, des éléments pointant vers une « activité externe ». Autant pour le gazoduc que pour le câble de télécommunication.

La temporalité similaire et la proximité géographique relative entre les infrastructures fino-estoniennes et celle reliant la Suède et l’Estonie peut en tout cas poser question. Ce câble a-t-il aussi été saboté ? L’avenir nous le dira.

Risques

L’incident en Finlande n’est déjà pas anondin. Mais si l’incident est en effet plus large que ce qui était estimé auparavant, la situation devient encore plus grave. Cela montre(rait) que l’Europe est très vulnérable. Ces câbles sous-marins sont des outils de communications imporantissimes. Pareil pour les infrastructures gazières. Un pays pourrait se retrouver complètement isolé. Voir tout le continent, si les gazoducs norvégiens ou les câbles nous reliant aux États-Unis venaient à être endommagés.

Reste à voir qui est derrière ce sabotage. Les doigts sont déjà pointés vers la Russie, comme avec l’explosion du gazoduc Nord Stream II il y a un an environ. Si cela s’avère être un coup de Moscou, la Finlande et l’Estonie, toutes deux membres de l’OTAN, pourraient l’interpréter comme un casus belli. La Suède n’est pas encore membre de l’OTAN mais les procédures sont en cours.

Rappelons également que des navires russes, parfois déguisés comme bateaux de pêche ou de recherche océanographique, ont déjà été aperçus au large des côtes européennes, rôdant autour des infrastructures énergétiques et de communication. Près de la Belgique et en mer du Nord notamment, mais aussi au large de l’Irlande ou ailleurs.