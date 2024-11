Après le Bitcoin, le Dollar s’envole

Le dollar s’est envolé mercredi tandis que le bitcoin se hissait à un record historique, dopés par l’éventualité d’une élection de Donald Trump aux Etats-Unis, la chute du yen contribuant également à revigorer la Bourse de Tokyo.

Vers 06H30 GMT, le billet vert grimpait de 1,54% face à la devise nippone, à 153,95 yens pour un dollar et s’appréciait de 1,9% face à la monnaie commune européenne, à 0,9324 euro pour un dollar. Alors qu’une attente fébrile débute aux Etats-Unis concernant l’issue d’un scrutin très serré, le marché des changes a vigoureusement réagi aux annonces des premiers Etats remportés par l’ex-président républicain Donald Trump.

Economistes et investisseurs s’attendent à ce qu’en cas de succès, celui-ci mette en place de nouvelles barrières douanières, allège les impôts et dérégule l’économie – de quoi provoquer un creusement du déficit public, puis une remontée des taux obligataires et en conséquence une remontée du dollar. “Les marchés commencent à parier sur le retour de Trump. Il l’a emporté avec une marge plus conséquente que prévu en Floride, un Etat très peuplé, ce qui renforce les attentes de scores républicains meilleurs qu’anticipé ailleurs” dans le pays, a souligné Yugo Tsuboi, stratégiste chez Daiwa Securities, cité en cours d’échanges asiatiques par l’agence Bloomberg.

Après la Floride, le dollar a conforté ses gains après l’annonce d’une victoire du candidat républicain dans les Etats-clé de Géorgie et de Caroline du Nord, très disputés et convoités par sa rivale démocrate Kamala Harris. Les marchés “s’ajusteront mercredi au fur et à mesure des nouvelles informations”, insistent les analystes de MUFG. Ils estiment que “le dollar pourrait se renforcer d’environ 7 à 8% par rapport au scénario de base en cas de victoire de Kamala Harris”.

Record du bitcoin

Le bitcoin a dépassé pour la toute première fois la barre des 75.000 dollars, dopé par la perspective d’un assouplissement réglementaire en cas de victoire de Donald Trump. Après avoir dépassé son dernier sommet absolu remontant à mars dernier (73.797,98 dollars), la première devise numérique par la capitalisation s’est élevée à 75.371 dollars vers 06H22 GMT, soit une hausse d’environ 10%. L’ex-président s’est engagé durant la campagne à faire des Etats-Unis “la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies” avec un cadre réglementaire extrêmement assoupli – à rebours du gouvernement Biden, considéré comme partisan d’une régulation stricte du secteur. Le “retour au pouvoir (de Trump) mettrait probablement l’accent sur la déréglementation, les incitations fiscales et les politiques économiques favorables aux investissements alternatifs, tels que le bitcoin”, a estimé avant l’élection Nigel Green, analyste chez deVere.

Tokyo s’envole à l’unisson de la chute du yen, les banques à la fête

A Tokyo, l’indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 2,61% à 39.480,67 points, et l’indice élargi Topix a fini sur un bond de 1,94% à 2.715,92 points.

Soutenu dès l’ouverture par la révision à la hausse des prévisions d’un nombre important d’entreprises japonaises à l’occasion de leurs publications trimestrielles, le marché tokyoïte a accéléré son ascension jusqu’à gagner brièvement plus de 3%.

Les indices se sont emballés sur fond de forte dépréciation du yen face au dollar, ce qui rend plus attractif l’achat d’actions japonaises – et abaisse le coût des importations des firmes nippones.

“Comme la domination de Trump est largement attendue, les taux (obligataires) américains et les contrats à terme sur les marchés d’actions américains ont grimpé”, de quoi conforter à la Bourse de Tokyo les titres des banques, des groupes tech et de défense, notait le courtier IwaiCosmo.

Ainsi, la perspective de rendements obligataires plus élevés aux Etats-Unis a fait bondir les titres des banques japonaises, qui pourraient bénéficier de revenus accrus: Mizuho (+6,37%), MUFG (+5,69%) et SMFG (+6,92%) ont flambé de concert.

Dans le secteur de la défense, le champion japonais des jets IHI s’est envolé de presque 20%.

La Chine retient son souffle

A l’inverse, les marchés chinois étaient divisés et dominés par la prudence: vers 06H30 GMT, l’indice composite de Shanghai gagnait 0,44% à 3.401,85 points, celui de Shenzhen 0,87% à 2.065,57 points.

L’indice Hang Seng à Hong Kong plongeait a contrario de 2,40% à 20.502,24 points.

Les investisseurs restaient partagés entre le soutien attendu des plans de relance économique en Chine, dont le détail devrait être dévoilé en fin de semaine, et la perspective d’une possible élection de Donald Trump qui assombrit l’horizon pour le géant asiatique.

“Pour l’Asie, une victoire de Trump changerait la donne, avec une vague de droits de douane agressifs (…) La Chine, très vulnérable, pourrait avoir besoin d’une dévaluation rapide du yuan pour absorber le choc”, estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management.