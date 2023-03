9.500 ha de vignes arrachés à Bordeaux

Le Bordelais produit plus de vin qu’il ne peut en vendre.



C’est la crise dans le vignoble bordelais qui subit, plus que ses homologues français, les effets combinés du recul de la consommation de vin, des aléas climatiques et de la situation commerciale compliquée à l’export, entre autres sur le marché chinois. Sans oublier les erreurs de stratégie.

Preuve du désarroi? Le prix du tonneau (900 l) de vin en vrac (plus de la moitié des ventes en appellation bordeaux générique) tourne aux alentours des 650 euros, soit un peu plus de 70 centimes le litre! Bordeaux produit cinq millions de litres mais ne parvient plus à en vendre que quatre. Une estimation que certains jugent d’ailleurs optimistes. 9.500 hectares de vignes vont donc être arrachés d’ici à l’automne prochain. Une opération partiellement financée par l’Etat à hauteur de 57 millions d’euros. Une partie de la production 2022 sera aussi distillée.