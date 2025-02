Grève chez bpost : Fin de la réunion de concertation chez bpost, dans un esprit “constructif”

La réunion de concertation entre la direction de bpost et les syndicats s’est terminée peu après 15h00, après près de cinq heures de discussion. Les syndicats y sont ressortis avec une proposition qu’ils doivent désormais soumettre au personnel en grève. La direction de bpost s’est réjouie du dialogue et de l’esprit “constructif” de la réunion, a-t-on appris auprès de l’entreprise.

Les facteurs et factrices protestent depuis plus d’une semaine contre une réorganisation du travail proposée par la direction, qui modifie le processus de réattribution des tournées. Dans le cadre du mouvement de colère du personnel, des blocages filtrants ont été installés devant les centres de tri wallons et bruxellois. Bpost maintient, de son côté, qu’aucune personne ne perdra son emploi lors de cette réorganisation.

Selon RTL Info, près de 800.000 colis seraient actuellement bloqués dans les trois centres de tri concernés.