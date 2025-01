Venture Global, un acteur majeur du marché américain du gaz naturel liquéfié (GNL), annonce son introduction en bourse à New York, marquant la première IPO dans ce secteur depuis une décennie. Profitant d’une politique favorable à l’exportation de GNL sous la présidence de Donald Trump, l’entreprise ambitionne de lever environ 2,2 milliards de dollars. Cette IPO pourrait non seulement redéfinir le paysage de l’industrie du GNL, mais aussi permettre à Venture Global de se positionner parmi les plus grands exportateurs mondiaux.

Le challenger de l’industrie mondiale du gaz sort de l’ombre. Le 13 janvier, Venture Global, un exportateur privé de gaz naturel liquéfié (GNL) originaire de Virginie, a révélé les détails de son introduction en bourse prévue à New York. Il y a environ dix ans, l’entreprise est sortie de nulle part et a surpris les acteurs établis de l’industrie pétrolière texane en utilisant des équipements modulaires et évolutifs produits en usine, plutôt que les techniques sur mesure coûteuses utilisées par ses concurrents. Cette approche a permis au nouveau venu de réduire de moitié le temps de construction d’un grand terminal GNL à moins de trois ans. L’entreprise a réussi à surpasser ses concurrents en termes de prix et à attirer rapidement des clients prestigieux comme la société pétrolière britannique Shell.

Depuis, l’entreprise n’a cessé de croître en notoriété. Une fois que le deuxième terminal d’exportation en Louisiane sera pleinement opérationnel, Venture Global deviendra le deuxième plus grand exportateur de GNL des États-Unis. L’exportation américaine de GNL augmentera alors considérablement. L’entreprise a déjà levé la somme impressionnante de 54 milliards de dollars pour financer des investissements et des extensions. Désormais, Venture Global cherche à s’introduire en bourse et vise une levée de fonds d’environ 2,2 milliards de dollars. Cela ferait de cette introduction en bourse l’une des plus importantes du secteur de l’énergie en plus de dix ans. La valorisation de l’entreprise pourrait dépasser les 100 milliards de dollars, ce qui surpasserait des entreprises comme le Britannique BP et le chinois Sinopec.

Intelligence artificielle

Si ces projets semblent ambitieux, il y a trois facteurs favorables à prendre en compte. Tout d’abord, Venture Global a prouvé sa capacité. L’approche technologique flexible de l’entreprise pourrait transformer le secteur du GNL. Ses concurrents prennent désormais en compte les technologies modulaires. En 2023, l’entreprise a généré un bénéfice opérationnel de 4,9 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars, une hausse significative par rapport aux 3,6 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars de l’année précédente. Selon des estimations, les contrats à long terme pourraient générer plus de 100 milliards de dollars de revenus au cours des vingt prochaines années.

Deuxièmement, le gaz naturel bénéficie de l’essor de l’intelligence artificielle. Le gaz est bien plus propre que le charbon, ce qui est crucial pour les entreprises technologiques cherchant à atteindre leurs objectifs de zéro émission nette. De plus, les centrales à gaz fournissent de l’énergie fiable, quelles que soient les conditions climatiques, ce qui leur donne un avantage sur les sources d’énergie renouvelable, sauf si celles-ci sont combinées à de grands systèmes de batteries.

Une expansion des exportations de GNL sous Trump

Le troisième facteur, et le plus important – et la raison pour laquelle les banquiers et avocats de Venture Global ont travaillé d’arrache-pied sur la documentation boursière pendant les vacances de fin d’année – est d’ordre politique. Il n’est pas surprenant que les actions de l’entreprise soient susceptibles d’être échangées à la Bourse de New York, quelques jours seulement après l’investiture de Donald Trump en tant que président. Trump est un ardent défenseur des combustibles fossiles et a explicitement plaidé pour une expansion des exportations de GNL. Il a promis que l’une de ses premières actions politiques serait de mettre fin à la “pause” controversée imposée par le président Joe Biden concernant l’approbation de certains projets de GNL. Un tel changement de politique pourrait éliminer un obstacle majeur pour le secteur.

Excédent possible de GNL

Bien sûr, tout ne se passera pas sans accroc. L’entreprise pourrait avoir des attentes trop élevées concernant la fixation des prix des actions, ce qui pourrait faire échouer son introduction en bourse. De plus, les tactiques commerciales agressives de Venture Global ont conduit de grands clients comme BP et Shell à déposer des réclamations d’arbitrage totalisant plus de 5 milliards de dollars. Ils accusent l’entreprise de vendre du gaz sur le marché au comptant pendant les périodes de prix élevés, au lieu de respecter ses obligations contractuelles. Venture Global nie fermement ces accusations. Par ailleurs, les analystes avertissent que le marché mondial du GNL pourrait être confronté à un excédent dans quelques années, ce qui pourrait nuire aux fournisseurs. Venture Global devra peut-être revenir avec des solutions innovantes pour maintenir son succès en tant qu’entreprise cotée en bourse.

