La sécurité d’approvisionnement en électricité est garantie pour l’année 2025-2026, a annoncé jeudi Elia. Le gestionnaire du réseau de transport a publié les résultats des enchères réalisées dans le cadre du Mécanisme de Rémunération de la Capacité (CRM). Le coût total représente 182,9 millions d’euros.

Le CRM a été mis en place afin d’assurer l’approvisionnement électrique après la sortie partielle du nucléaire à partir de 2025. Un soutien financier est octroyé aux acteurs du marché en échange d’une mise à disposition de capacité par le biais d’enchères. Deux enchères ont eu lieu au même moment : une dernière enchère (Y-1) pour la période de fourniture 2025-2026 ainsi qu’une première enchère (Y-4) pour la période de fourniture 2028-2029.

“Pour la période de fourniture 2025-2026, l’objectif a été atteint: un volume suffisant a été contracté et la sécurité d’approvisionnement est donc garantie. Pour la période de fourniture 2028-2029, une première étape importante a été franchie. Les deux enchères se sont correctement déroulées. Le régulateur a contrôlé et validé les résultats”, a expliqué Elia.

Quelle énergie ?

Pour la période 2025-2026, 14.627 Mégawatts (MW) de capacité seront disponibles alors que le CRM se basait sur un besoin de 14.155 MW. Au total, 31 unités sur 38 ont été sélectionnées. Elia relève la première participation de capacités étrangères: 1.260 MW ont été sélectionnés, soit 976 MW aux Pays-Bas et 284 MW en Allemagne. Il y a en outre 41 MW de renouvellement de capacité et 304 MW de capacité déjà contractée en 2023 mais qui contribueront plus tôt que prévu à la sécurité d’approvisionnement (en particulier Saint-Ghislain pour 356 MW et Vilvorde pour 243 MW).

Pour ce qui est de l’enchère Y-4 pour la période 2028-2029, 926 MW ont été contractés. Combiné au volume des enchères précédentes, cela aboutit à un volume de 4.173 MW déjà contracté, dont 2.444 MW de nouvelle capacité dans laquelle on retrouve 1.617 MW de turbine gaz-vapeur, 572 MW de batteries, et 246 MW de gestion de la demande.

La ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten, a fait le même constat qu’Elia. “Aujourd’hui, grâce au CRM, notre sécurité d’approvisionnement est assurée pour l’hiver 2025-2026 et en bonne voie pour l’hiver 2028-2029. Comme en 2023, le résultat des enchères démontre que le CRM permet d’attirer de nouveaux acteurs et confirme l’essor des technologies flexibles et à faibles émissions, telles que les batteries, véritables piliers de notre transition énergétique”, a-t-elle affirmé dans un communiqué.