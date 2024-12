Peu de vent et de soleil: les prix de l’électricité grimpent

Le temps gris et froid fait grimper en flèche les prix de l’électricité en Europe. En Belgique, ils n’avaient plus été aussi élevés depuis un an et demi.

L’Europe traverse une nouvelle période de “dunkelflaute” ou sécheresse énergétique. Il s’agit de moments où il n’y a que peu de vent et de soleil, ce qui rend la production d’énergie via les éoliennes et les panneaux photovoltaïques faible.

Combiné à une offre réduite et une demande en hausse, cela porte les prix de l’énergie vers le haut. Ainsi, les prix de l’électricité pour livraison demain/jeudi atteignent une moyenne de 276 euros par mégawattheure en Belgique, avec des pointes allant jusqu’à 565 euros lors des moments de pointe entre 17h00 et 18h00. En Allemagne, les pics dépassent les 900 euros.

“Une nouvelle normalité”

Selon le post-doctorant de l’UGent Joannes Laveyne, spécialisé dans l’énergie électrique, il s’agirait d’une “nouvelle normalité”, avec en été des prix bien souvent négatifs et en hiver des prix qui flambent. “Pour l’instant, l’offre est très limitée et la moindre différence entre l’offre et la demande entraîne de grandes variations de prix.” Cependant, malgré ces pointes, la tendance est plutôt à la baisse.

“Le prix moyen de l’électricité en Belgique cette année est de 72 euros par mégawattheure“, avance M. Laveyne. Pendant la crise de l’énergie il y a deux ans, ce prix dépassait les 300 euros. “Nous voyons donc que sur le long terme, les prix baissent, malgré les fluctuations.” Le prix de l’électricité reste tout de même supérieur à ce qui prévalait avant la crise de l’énergie, où la moyenne était de 40 à 45 euros le MWh. “Septante euros me semble être pour le moment le nouveau prix plancher. C’est ce qu’il faut aujourd’hui pour faire tourner les centrales”, analyse M. Laveyne.