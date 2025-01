Jan De Nul et DEME décrochent des contrats avec deux parcs éoliens offshore allemands

Jan De Nul et DEME ont tous deux décroché des contrats avec les parcs éoliens Nordlicht 1 et 2 en mer du Nord allemande, ont indiqué vendredi les deux entreprises belges de dragage et de construction maritime.

Jan De Nul installera les 196 kilomètres de câbles sous-marins qui achemineront l’électricité renouvelable entre les 112 éoliennes offshore des parcs. De son côté, DEME sera chargé du transport et de l’installation des fondations des turbines. Cette dernière assurera également la protection contre l’érosion des deux parcs éoliens.

Situés à 85 kilomètres au nord de Borkum, la plus occidentale des îles allemandes des Wadden, à proximité des Pays-Bas, ces parcs fourniront de l’électricité verte à environ 1,7 million de foyers allemands. À pleine capacité, ils produiront six térawattheures (TWh).

Un projet ambitieux avec un calendrier défini

Le développement des parcs éoliens offshore Nordlicht 1 et 2 débutera en 2026 pour une mise en service prévue en 2028. DEME installera 68 fondations pour Nordlicht 1 (980 MW) en 2026, suivies de 44 fondations pour Nordlicht 2 (630 MW) l’année suivante.

Bien que la décision finale d’investissement doive encore être validée cette année, Vattenfall, l’entreprise énergétique suédoise à l’origine du projet, a déjà attribué les contrats éoliens offshore à plusieurs acteurs majeurs.

Avec ce nouveau contrat, Jan De Nul assurera la pose des câbles sous-marins pour six projets éoliens offshore en Allemagne dans les années à venir, renforçant ainsi son expertise et son rôle clé dans le développement des énergies renouvelables en Europe.