Filip Carton (Elia) : « Les risques de prix exceptionnels de l’électricité augmentent »

La chaleur printanière se fait attendre, mais samedi dernier s’est avéré beaucoup plus ensoleillé que les producteurs d’électricité ne l’avaient prévu.

Samedi après-midi, la production d’énergie solaire a dépassé de 600 mégawatts les prévisions , ce qui a fait chuter les prix de l’électricité bien en dessous de zéro. « Pour maintenir l’équilibre du réseau à haute tension, on a obtenu samedi après-midi jusqu’à 300 euros par mégawattheure pour consommer de l’électricité ou réduire la production d’électricité », explique Filip Carton, directeur du centre de contrôle national de l’opérateur du réseau à haute tension Elia Transmission.

La situation de samedi dernier était-elle exceptionnelle ?

Filip Carton: « Il arrive assez souvent que le prix spot de l’électricité baisse fortement, voire passe temporairement en dessous de zéro, en raison d’une production d’énergie renouvelable plus élevée que prévu. Mais samedi, cette situation s’est prolongée de 12h30 à 16h. Une période aussi longue est tout à fait exceptionnelle. Pour maintenir l’équilibre nécessaire sur le réseau à haute tension, les acteurs du marché ayant des prix négatifs ont été encouragés à augmenter leur consommation ou à réduire leur production. Samedi, la production élevée et inattendue d’énergie solaire a été compensée principalement par l’arrêt des éoliennes. Les producteurs d’énergie éolienne ont cherché à récupérer la perte de certificats verts, ce qui a donné lieu à des prix de l’électricité fortement négatifs ».

Plus la capacité de production d’énergie éolienne et solaire augmente, plus il est probable que les prix fluctuent afin d’équilibrer l’offre et la demande ?

« Oui, la situation plutôt exceptionnelle de samedi pourrait devenir un problème structurel. La probabilité que les prix de l’électricité soient exceptionnellement élevés ou bas augmente. Nous préconisons le développement accéléré d’un modèle de marché dans lequel le consommateur joue un rôle central. Aujourd’hui, seul un nombre limité de grands consommateurs industriels peut réagir en temps réel au prix de l’électricité. À long terme, tous les consommateurs devraient pouvoir adapter leur consommation au prix de l’électricité. Pensez aux applications où les batteries des voitures électriques sont chargées principalement lorsque le prix de l’électricité est bas ou négatif ».

Dans quelle mesure cela est-il encore possible ?

« La technologie permettant de faire réagir la demande d’électricité aux prix est de plus en plus disponible, mais il faudra des années pour la déployer à grande échelle. Cependant, le marché réagira à mesure que les fluctuations de prix augmenteront et dureront plus longtemps. Il deviendra financièrement plus intéressant de développer des applications permettant aux consommateurs de réagir aux fluctuations des prix. Et plus la demande sera flexible, plus les énergies renouvelables pourront s’intégrer harmonieusement dans le système électrique ».