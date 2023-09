Eneco retire son projet de centrale à gaz à Manage et quitte Bruxelles

L’énergéticien japono-néerlandais Eneco arrête son projet de centrale à gaz dans le Hainaut pour se concentrer sur les renouvelables, l’hydrogène vert et les batteries, annonce Bert Clinckers, CFO de la branche belge. Il va également quitter le marché résidentiel bruxellois de la fourniture d’énergie.

Pour Eneco Belgium, les centrales à gaz, c’est terminé. Le combustible fossile ne cadre plus avec sa stratégie visant la décarbonation d’ici 2035, annonce M. Clinckers dans un entretien à L’Echo.

L’entreprise bataillait depuis plusieurs années pour obtenir un permis pour le site hennuyer de Manage. « Bien que la procédure d’autorisation soit toujours en cours, Eneco n’a plus l’intention de développer une centrale électrique conventionnelle au gaz sur le site« , confirme le CFO.

A Manage, « nous examinons comment nous pouvons utiliser le site de manière optimale pour contribuer à l’écologisation à long terme », explique-t-il. « Les options pour cela sont l’énergie renouvelable, ou la flexibilité grâce à l’hydrogène vert ou les parcs de batteries. Nous n’allons plus construire une centrale électrique traditionnelle au gaz fossile. Nous n’allons pas non plus construire une centrale électrique fonctionnant au gaz naturel pendant les premières années, puis passer à l’hydrogène. Cela ne nous semble pas être un plan intelligent alors que nous devons faire vite pour atteindre nos objectifs en matière de CO2, justifie-t-il.

Eneco quitte le marché résidentiel bruxellois de la fourniture d’énergie

Le départ d’Eneco de la capitale se fera en trois en temps. Le fournisseur de gaz et d’électricité ne prend, tout d’abord, plus le moindre nouveau client résidentiel depuis le 1er septembre. L’entreprise avait déjà grandement réduit le nombre de nouveaux contrats à Bruxelles depuis quelques mois mais il existait encore un canal via lequel elle en acceptait.

Eneco va ensuite informer les clients existants de sa décision et de la possibilité qu’ils ont de garder ce contrat jusqu’à son terme. Elle continuera donc à leur fournir gaz et/ou électricité jusqu’à la fin de validité de ce contrat.

Enfin, troisième étape, les contrats qui se terminent ne seront pas renouvelés.

D’ici à trois ans maximum, Eneco ne sera donc plus du tout présente sur le marché résidentiel bruxellois. Elle le restera en revanche sur celui des indépendants et des entreprises (B2B).

Pour justifier sa décision, la filiale des géants japonais Mitsubishi et Chubu invoque la complexité du marché dans la capitale, tant d’un point de vue réglementaire qu’en termes de protection des consommateurs. Les conditions ne sont plus rentables et sont intenables, tant à court et moyen-terme que sur le long terme, souligne l’entreprise.

Ainsi, à Bruxelles, un marché de taille assez réduite aux yeux d’Eneco, il faut proposer aux clients des contrats pour trois ans et, s’ils ne paient pas leurs factures, d’abord passer devant le juge de paix avant de pouvoir couper la fourniture en énergie, illustre-t-ton.