Deux nouveaux centres de recherche belges sur l’hydrogène

Dans sa stratégie de transition énergétique, la Belgique entend devenir le hub européen d’importation et de transit de l’hydrogène (H2) renouvelable.

Nous vous avons déjà parlé des dorsales H 2 actuellement déployées par Fluxys. La stratégie vise aussi à permettre à la Belgique d’être le référent en termes de recherche.

A cet effet, la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, et le secrétaire d’Etat à la Politique scientifique, Thomas Dermine, ont lancé la construction de deux centres de recherche pilotés par l’Institut von Karman. Il s’agit d’un investissement de 16,2 millions d’euros pour une mise en route en 2027.

Situé dans la section Next Gen du port d’Anvers, le premier centre se concentrera sur la pétrochimie, le transport, le stockage et la compression des molécules ou encore la production d’énergie offshore. Le second sera construit à Charleroi sur un ancien site Seveso de Carsid. Il étudiera la production par plasmalyse ou via biomasse, et les applications de l’hydrogène dans le spatial et sa combustion dans l’industrie lourde.