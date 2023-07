Primes énergies : plus de 2 milliards d’euros ont déjà été versés

Près de 10 millions de primes pour les factures de gaz et d’électricité ont déjà été octroyées, selon le SPF Économie. Ce qui se représente un montant de plus de 2 milliards d’euros. Les personnes n’ayant encore entamé aucune démarche pour le 2e forfait, ont jusqu’à la fin de ce mois pour se manifester.

Un premier forfait de base avait été octroyé par les autorités pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, soit une aide de 270 euros pour les mois de novembre et de décembre 2022. Le montant du deuxième forfait de base s’élève à 61 euros par mois pour un contrat d’électricité et de 135 euros pour le gaz. Il couvre les mois de janvier, février et mars. Cette prime est accordée à tous les ménages qui ont un contrat d’électricité et/ou de gaz en cours au 31 décembre 2022 ou aux ménages profitant d’une installation collective de gaz (avec un seul contrat) à cette même date, pour un usage domestique. Le subside vaut pour tous les contrats variables.