Pourquoi une PME wallonne paie-t-elle son énergie 10 à 20% de plus qu’une PME flamande ?

Cette année, une PME wallonne type paiera 1.000 euros en plus en gaz et 2.000 euros en plus en électricité que sa consœur flamande.

Alors que l’énergie reste un sujet majeur pour la compétitivité des entreprises, une disparité qui existe depuis longtemps commence à se faire de plus en plus lourdement sentir pour les entreprises wallonnes : c’est le fait qu’elles paient leur énergie plus chère que les entreprises du nord du pays.

Plus de 20% d’écart

Selon nos confrères de l’Echo, le différentiel Nord-Sud atteint 13% pour le gaz et 21% dans l’électricité. Selon l’Echo, pour le gaz, cette année, « une PME wallonne qui consomme 100.000 kWh/an (soit l’équivalent de six ménages moyens) payera une facture annuelle de 6.882 euros, contre 5.967 euros en Flandre, selon les chiffres de la Creg ». Pour l’ électricité, une PME qui consomme 50.000 kWh par an a payé en moyenne cette année 13.158 euros en Wallonie mais seulement 10.863 euros en Flandre.

La raison n’est pas le coût de l’énergie en lui-même, mais les autres prélèvements : taxes, frais de réseau et de distribution…. La facture énergétique, pour les professionnels qui peuvent récupérer la TVA, comprend en effet trois grands postes. Le coût de l’énergie en lui-même, qui, grosso modo est le même en Flandre et en Wallonie. Les frais de réseau et les frais de redevances et autres « surcharges ». Pour une PME wallonne sa facture d’électricité se décompose en 43% de coûts d’énergie proprement dite, 32% de frais de réseau et 25% de surcharges. En Flandre, le coût de l’énergie représente 52% de la facture, le réseau 17% et les surcharges 31%. Pour un coût de l’énergie identique, mettons de 100 euros, la PME flamande paiera 100+48+59,6, soit 207,6 euros et la wallonne 100+74,4+58,1 soit 232,5 euros.

Frais de réseau, taxes et redevances

Le constat est le même pour le gaz, puisque pour une entreprise flamande, la facture se décompose en 80% du prix de l’énergie, et 20% pour le reste, les « surcharges » (frais de réseau, taxes et redevances) alors que pour une wallonne, les surcharges atteignent 31%.

Cette différence Nord-Sud est d’ailleurs la même pour les particuliers, puisqu’en gaz, par exemple, la facture du Flamand ne comprend que 37% de coûts de TVA, réseau et surcharges tandis que le Wallon paiera 45% pour ces mêmes postes.

Il y a certaines raisons objectives à cet écart, puisque le territoire wallon est plus vaste et moins peuplé, et que donc les coûts de transport et de distribution sont plus élevés. Mais cela explique-t-il tout ? On note par exemple que les résultats de Fluvius en Flandre (seul gestionnaire de réseau) sont en général moindres que ceux des gestionnaires de réseau wallons….