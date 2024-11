Il y a deux ans, la pompe à chaleur était portée aux nues. Aujourd’hui, la chaudière à gaz fait un retour en force. Ceux qui construisent, rénovent ou doivent remplacer leur chaudière ne savent plus quel système de chauffage installer. Topo pour mieux s’y retrouver.

L’évolution des marchés de l’énergie et les politiques énergétiques dans notre pays changent souvent et rapidement. Cela ne facilite pas le choix des personnes qui souhaitent construire une maison, en rénover une ou qui ont tout simplement besoin d’un nouveau système de chauffage. Il y a deux ans, la pompe à chaleur semblait réunir tous les suffrages, mais aujourd’hui la chaudière à gaz refait un retour en force. Voici quelques conseils pour prendre de meilleures décisions en matière de chauffage.

1. Établir un plan

Le casse-tête du chauffage pour les nouvelles constructions, ceux qui rénovent ou les personnes qui doivent remplacer leur système de chauffage est tellement spécifique et multiple qu’il est très difficile de donner des conseils d’ordre général.

Tous les experts s’accordent cependant à dire que l’anticipation est la meilleure des défenses. « Faites un plan », souligne Patrick O de Climafed, la fédération belge des technologies climatiques. « Établissez la demande de chaleur de votre maison et déterminez ce qu’il est possible et nécessaire de faire en termes de rénovation éventuelle. Cela vous évitera de vous retrouver le dos au mur lorsque votre chaudière tombera en panne de manière inattendue et que vous n’aurez d’autre choix que de la remplacer. »

Ou pour le dire plus concrètement : tous ceux qui installent encore une chaudière à gaz aujourd’hui doivent savoir que d’ici 2050, ils devront être prêts pour une pompe à chaleur. Wannes Van den Branden, VDB Engineering

Niels Van Mossevelde, de l’entreprise d’installation MEE-tec, n’installe, lui, pas de système de pompe à chaleur sans avoir réalisé au préalable une étude énergétique approfondie de l’habitation. « Une telle étude permet de déterminer la demande de chaleur, la puissance nécessaire et la faisabilité d’une pompe à chaleur », explique-t-il. « Certains considèrent qu’il s’agit d’un coût perdu, mais il est souvent récupéré grâce à l’installation d’un système mieux adapté. Si vous choisissez une pompe à chaleur de 8 kilowatts sur la base de données de base telles que la consommation annuelle, mais que l’étude énergétique montre qu’une pompe à chaleur de 6 kilowatts convient également, vous avez déjà récupéré immédiatement le coût supplémentaire de l’étude. Non seulement parce que le prix d’achat est moins élevé, mais aussi parce que la consommation est plus faible.

Selon Maarten De Groote, directeur de programme chez VITO et EnergyVille, « la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments exige également un passeport de rénovation pour chaque maison à partir de 2026. Ce sont tous de bons points de départ pour aller vers un plan de rénovation pour chaque maison contenant les étapes pour rendre cette maison sans énergie fossile d’ici 2050 ».

2. Inventer l’eau chaude

L’efficacité d’une pompe à chaleur dépend de la température de l’eau utilisée pour chauffer. Plus elle est basse, mieux c’est. « Si une pompe à chaleur doit continuellement chauffer l’eau à 55 ou 60 degrés pour chauffer une maison, elle consommera beaucoup et ne sera pas rentable. L’efficacité d’une pompe à chaleur augmente de façon exponentielle lorsque la température de l’eau requise diminue », explique Wannes Van den Branden, du bureau d’études VDB Engineering.

« C’est la raison pour laquelle on pense qu’une pompe à chaleur ne peut être combinée qu’avec un chauffage par le sol. Mais ce n’est pas toujours vrai », ajoute Maarten De Groote. « Si vous réduisez suffisamment la demande d’énergie d’une maison existante équipée de radiateurs, une pompe à chaleur peut également être rentable”.

3. Chaque pièce compte

La température de l’eau requise peut dépendre de certains détails, comme la présence d’un radiateur dans une pièce particulière. « Avec un scan énergétique, pour une maison existante équipée de radiateurs ou de convecteurs, vous pouvez déterminer, pour chaque pièce, la température à laquelle la pompe à chaleur doit chauffer l’eau pour que toutes ces pièces soient confortablement chauffées », explique Wannes Van den Branden.

« S’il s’avère que les radiateurs sont trop petits pour une ou quelques pièces, il est préférable de les remplacer plutôt que de faire fonctionner l’installation en permanence à des températures de 55 degrés ou plus », ajoute Niels Van Mossevelde.

D’autres petites interventions peuvent avoir un impact important. « Si une telle analyse montre que le chauffage à basse température n’est pas possible, cela ne signifie pas toujours qu’il faille démolir la maison ou la rénover de fond en comble. Il suffit parfois de remplacer quelques fenêtres, d’isoler l’intérieur du toit ou de remplacer trois radiateurs sur dix. Ce ne sont pas des coûts énormes », explique Wannes Van den Branden.

4. Ne vous fiez pas aux règles empiriques, misez sur la personnalisation

« Je suis agacé par les titres qui mettent en avant telle ou telle technologie de chauffage », déclare Niels Van Mossevelde. « Chaque situation est différente. Chaque maison est différente. Les besoins et les souhaits des occupants sont également toujours différents. Par conséquent, on ne peut pas établir de règles empiriques en la matière, ni donner une idée générale des coûts.

« Je donne toujours l’exemple de deux maisons identiques construites la même année, dont l’une est adaptée à une pompe à chaleur et l’autre non, en raison de différences mineures dans la couche d’isolation et les dimensions des radiateurs », explique Wannes Van den Branden. « En règle générale, les maisons construites selon les règles PEB (Performance énergétique, règles d’isolation et de ventilation, entre autres, nvdr), disons à partir de 2010, et dotées d’un chauffage par le sol, conviennent presque toutes à une pompe à chaleur. Il ne s’agit que d’une infime partie des habitations ».

5. Attention à l’air conditionné

Si les conditions le permettent, une pompe à chaleur est l’option la plus rentable, mais toutes les pompes ne se valent pas. Il en existe différents types. Une pompe à chaleur sur nappe phréatique extrait la chaleur du sol et la chauffe à la température souhaitée, puis la distribue par le biais d’un chauffage par le sol, de radiateurs, de convecteurs ou d’autres systèmes de distribution. Ce sont les appareils les plus coûteux. Une étude d’EnergyVille donne des prix indicatifs de 11 000 à 25 000 euros.

Un système air-eau fait la même chose, mais il puise sa chaleur dans l’air extérieur. La plupart des pompes à chaleur sont de ce type, qui est moins cher. Les prix varient entre 7 000 et 15 000 euros. « Autrefois, les unités extérieures présentaient l’inconvénient d’être souvent tape-à-l’œil et difficiles à placer dans certains environnements. Aujourd’hui, elles s’intègrent beaucoup mieux dans les habitations et dans l’environnement », explique Maarten De Groote.

Air-Air

Enfin, les pompes à chaleur air-air sont en plein essor. Il s’agit essentiellement d’unités de climatisation qui peuvent produire et souffler de l’air chaud en plus de l’air froid. Ce sont les appareils les moins chers, avec des prix allant de 3 500 à 8 000 euros. « Ces solutions ne sont pas très connues chez nous, mais elles sont largement utilisées dans le reste du monde », expliquent Maarten De Groote et Patrick O.

Niels Van Mossevelde et Wannes Van den Branden indiquent tous deux un autre point d’attention. Toutes les pompes à chaleur contiennent des fluides frigorigènes – appelés gaz F. Leur utilisation sera bientôt interdite par une nouvelle réglementation européenne en raison de leur effet de serre extrêmement élevé. « Dans les pompes à chaleur sol-eau et air-eau monobloc, ces réfrigérants sont en circuit fermé dans la pompe. Alors que dans les climatiseurs, ils circulent dans un circuit beaucoup plus large entre les unités intérieure et extérieure », explique-t-il. En outre, de nouvelles règles sur l’utilisation des gaz fluorés dans le cadre de la maintenance et de l’entretien s’appliquent désormais. Quiconque installe aujourd’hui un système utilisant des gaz fluorés comme réfrigérants n’est pas sûr qu’il durera encore 10 ou 15 ans », ajoutent-ils.

6. Considérer une chaudière à gaz uniquement comme une solution provisoire

Dans de nombreux cas, les caractéristiques d’un logement et surtout le budget des propriétaires ne permettent pas l’installation d’une pompe à chaleur. Beaucoup n’ont pas d’autre choix que d’installer une nouvelle chaudière à gaz. « Si la demande de chaleur est trop élevée ou si une pompe à chaleur ne peut pas fonctionner de manière suffisamment rentable en hiver, l’installation d’une chaudière à gaz se justifie », explique Niels Van Mossevelde. « Si toutes les chaudières énergivores étaient déjà remplacées par des chaudières à condensation à haut rendement, cela réduirait déjà considérablement la consommation et les émissions de CO2 », déclare Kurt Van Campenhout de Techlink, la fédération professionnelle belge des installateurs.

Il est essentiel de noter que le fait de choisir une chaudière à gaz aujourd’hui doit s’inscrire dans une transition à long terme vers un mode de chauffage sans combustibles fossiles. « Installer une chaudière à gaz aujourd’hui implique de se préparer à adopter une pompe à chaleur d’ici 2050 », explique Wannes Van den Branden.

Selon Patrick O de Climafed, un système dit hybride peut servir de solution provisoire pendant cette période intermédiaire. « Un tel système combine une pompe à chaleur pour le chauffage des pièces et une chaudière à gaz pour l’eau chaude sanitaire et les jours de grand froid », explique-t-il. « Mais ce n’est pas une solution bon marché. Elle implique deux installations et donc deux contrats d’entretien. De plus, il faut avoir les connaissances nécessaires pour régler et faire fonctionner le système.

Mais un tel système donne davantage de latitude aux gens pour rendre leur chauffage plus durable. « Si vous rénovez progressivement une maison avec un système hybride, la part de la pompe à chaleur augmentera et la chaudière à gaz finira par devenir superflue », explique Wannes Van den Branden.

7. Choisissez un installateur avec soin

L’installation et le contrôle d’une pompe à chaleur nécessitent des compétences spécifiques. C’est pourquoi il est important que les installateurs évoluent avec elle. « D’abord, le plombier est devenu chauffagiste. Ensuite, le chauffagiste est devenu technicien, mais aujourd’hui, il faut déjà être ingénieur pour installer et mettre en place de telles installations », explique Kurt Van Campenhout de Techlink.

« Nous évoluons vers des modèles économiques tels que le heating-as-a-service. Cette transition nécessite une transformation profonde des compétences et du savoir-faire dans le secteur des installateurs, qui doit recevoir un soutien accru pour y parvenir. Demandez également à votre installateur quelles formations il ou elle a suivies. Ainsi, vous saurez si vous faites appel à un professionnel passionné. Une telle personne peut justifier un éventuel surcoût par un meilleur service. »

Calculer la puissance nécessaire pompe à chaleur pour un logement constitue une compétence clé à maîtriser. « J’ai vu des cas où l’on recommandait une pompe de 8 kilowattheures, alors que 6 kilowattheures auraient suffi. Cela représente une différence de 500 à 1 000 euros sur le prix d’achat », illustre Maarten De Groote.

« Il est essentiel d’éviter une pompe à chaleur trop puissante, une erreur pourtant encore fréquente. Mieux vaut opter pour un modèle légèrement moins puissant. Il devra travailler davantage lors des journées très froides, mais fonctionnera plus efficacement et de manière régulière le reste de l’année. À l’inverse, un modèle surdimensionné aura tendance à s’arrêter et redémarrer constamment. Il consommera plus d’énergie et s’usera plus rapidement », précise Niels Van Mossevelde.

8. Pensez aussi au refroidissement

Une chaudière à gaz ne peut que chauffer, tandis que les pompes à chaleur offrent l’avantage de pouvoir également refroidir. « Le besoin de refroidissement en été devient de plus en plus important », explique Maarten De Groote. « Dans ce contexte, une pompe à chaleur associée à des panneaux solaires forme un duo parfait. Le besoin de refroidissement est maximal lorsque le soleil brille intensément, ce qui correspond au moment où les panneaux solaires produisent un maximum d’énergie. »

Le type de refroidissement dépend du type de pompe à chaleur. « Avec les systèmes sol-eau, la pompe puise de la fraîcheur dans le sol et envoie de l’eau froide vers le système de diffusion, comme le chauffage par le sol. Cela correspond à un refroidissement passif, qui consomme peu d’énergie. En revanche, avec les systèmes air-eau ou air-air, le compresseur de la pompe doit travailler davantage pour extraire la chaleur de la maison et y injecter de la fraîcheur. Ce qui entraîne une consommation énergétique plus élevée », précise Niels Van Mossevelde.

9. Penser et agir à long terme

Avec la baisse du prix du gaz ces derniers mois, se chauffer au gaz naturel semble être l’option la plus intéressante. Cependant, les experts préviennent qu’il existe un risque de se retrouver coincé. « Les objectifs européens sont de parvenir à un chauffage sans énergie fossile d’ici à 2050. Une nouvelle chaudière à gaz a une durée de vie de 20 à 25 ans, vous êtes donc déjà en 2050 », explique Patrick O.

« Une nouvelle installation de chauffage est une décision et un investissement à long terme. Or les gens se laissent souvent influencer par le court terme. Pendant la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine, tout le monde voulait des pompes à chaleur. Maintenant que le prix du gaz a de nouveau baissé, tout le monde veut de nouveau des chaudières à gaz. Mais d’ici deux ans, le contexte sera complètement différent », explique Wannes Van den Branden.

Cela ne signifie pas pour autant que la chaudière à gaz semble, à ce jour, plus intéressante d’un point de vue purement financier. Cela est dû à la différence entre le prix de l’électricité et celui du gaz. « L’électricité coûte actuellement quatre fois plus cher que le gaz. Cela signifie que les personnes qui investissent aujourd’hui dans une pompe à chaleur consommeront moins, mais payeront autant pour leur énergie. De plus, une pompe à chaleur est deux à trois fois plus chère qu’une chaudière à gaz. Au final, cela ne permet donc pas d’économiser de l’argent. Un constat qui en refroidit plus d’un», explique Patrick O. « Néanmoins lorsque le ratio entre le prix de l’électricité et celui du gaz reviendra à 2,5 ou moins, la pompe à chaleur deviendra une option rentable pour de nombreuses maisons », ajoute Maarten De Groote.

ETS2

De plus en plus de signes indiquent que l’écart entre les prix de l’électricité et du gaz va se réduire. «Les nouvelles constructions et les grands projets interdisent désormais le plus souvent les raccordements au gaz. De ce fait, de moins en moins de personnes supporteront les coûts de distribution du gaz. En outre, les décideurs politiques veulent transférer la taxation de l’électricité vers les combustibles fossiles. Et, à partir de 2027, le chauffage des logements sera également soumis au système européen d’échange de quotas d’émission ETS2. Ce qui obligera les foyers chauffant au gaz à payer pour leurs émissions de CO2 », expliquent Niels Van Mossevelde et Kurt Van Campenhout.