Pétrole: le bénéfice net d’Aramco chute de 38% au 2e trimestre

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé un bénéfice net de 30,08 milliards de dollars au deuxième trimestre. C’est en forte baisse par rapport à la même période en 2022. Cela est dû à un recul des prix du pétrole ces derniers mois.

Cette chute de 38% sur un an intervient après une baisse de 19,25% au premier trimestre. « La diminution reflète principalement l’impact de la baisse des prix du pétrole brut et de l’affaiblissement des marges de raffinage et de produits chimiques », a ajouté Aramco, détenu en grande partie par l’État saoudien, dans un communiqué.

Résilience

« Nos bons résultats reflètent notre résilience et notre capacité à nous adapter aux cycles du marché », a toutefois déclaré le PDG d’Aramco, Amin Nasser. « Nous continuons à démontrer notre capacité à répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier avec des niveaux de fiabilité élevés. Pour nos actionnaires, nous avons l’intention de commencer à distribuer notre premier dividende lié à la performance au cours du troisième trimestre », a-t-il encore dit.

Aramco, comme d’autres mastodontes du secteur, avait dégagé des bénéfices records l’année dernière avec l’envolée des prix de l’or noir liée à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, mais aussi à la reprise économique post-Covid. Les prix du pétrole ont été plombés ces derniers mois face notamment au risque de récession à travers le monde qui pèse sur les perspectives de la demande.

Stratégie de réduction

Les cours du brut sont toutefois légèrement remontés ces derniers jours en raison du ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis mais aussi de la stratégie de réduction de la production mise en place par des pays exportateurs, Arabie saoudite en tête. Premier exportateur de brut au monde, le royaume avait annoncé en avril une réduction de sa production de 500.000 barils par jour (bpj), dans le cadre d’une action coordonnée avec d’autres puissances pétrolières pour doper les prix.