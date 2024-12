Le réacteur nucléaire EPR de Flamanville (nord-ouest), réacteur le plus puissant de France, a été raccordé samedi au réseau électrique national, au terme de 17 ans de chantier et avec 12 ans de retard, a annoncé l’entreprise publique française EDF.

“Samedi 21 décembre 2024 à 11h48, l’EPR de Flamanville a été connecté au réseau électrique français et a commencé à produire ses premiers électrons. C’est un évènement historique pour toute la filière nucléaire française”, a annoncé le PDG d’EDF Luc Rémont sur son compte LinkedIn. Ce raccordement historique, le premier d’un nouveau réacteur en France depuis 1999, était prévu initialement vendredi dans la matinée avant d’être repoussé à plusieurs reprises. Il a finalement eu lieu en fin de matinée samedi.

“Un grand moment pour le pays”

C’est un “grand moment” qui “renforce notre compétitivité et protège le climat”, a réagi le président français Emmanuel Macron. “Grand moment pour le pays. L’un des réacteurs nucléaires les plus puissants du monde, l’EPR de Flamanville, vient d’être raccordé au réseau électrique. Réindustrialiser pour produire une énergie bas carbone, c’est l’écologie à la française. Elle renforce notre compétitivité et protège le climat”, a affirmé le chef de l’État dans un message posté sur le réseau social professionnel Linkedin.

L’EPR, un réacteur à eau pressurisée de nouvelle génération, est le quatrième de ce type installé dans le monde, avec deux en Chine et un en Finlande. Un autre est en construction au Royaume-Uni. À terme, il doit alimenter en électricité environ deux millions de foyers. L’arrivée sur le réseau de ce réacteur de plus de 1.600 MW, le plus puissant du parc français, intervient alors que la consommation d’électricité du pays est en retrait par rapport aux années d’avant Covid-19, de l’ordre de 6%.