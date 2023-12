Japon: la plus grande centrale nucléaire au monde va (enfin) pouvoir redémarrer 

Le régulateur nucléaire du Japon a levé la fermeture obligatoire de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa en raison de problèmes de sécurité. Si les autorités locales donnent également leur feu vert, la plus grande centrale nucléaire du monde pourrait redémarrer.

La plus grande centrale nucléaire du Japon ne fonctionne plus depuis onze ans, depuis que le gouvernement, à la suite de la catastrophe de Fukushima, a arrêté toutes les centrales nucléaires du pays. Avec une capacité de 8,2 gigawatts grâce à ses 7 réacteurs, la centrale de Kashiwazaki-Kariwa est non seulement la plus grande du Japon, mais aussi du monde. Elle appartient à la Tokyo Electric Power Company (Tepco) et peut alimenter jusqu’à 16 millions de foyers.

Après d’importants travaux de modernisation, Tepco avait l’intention de relancer la centrale en 2021, mais le régulateur nucléaire du Japon n’avait pas donné son autorisation. Des problèmes de sécurité graves avaient en effet été détectés. Selon l’organisme de réglementation, ces problèmes sont désormais résolus. Tepco doit encore surmonter un dernier obstacle avant de pouvoir remettre la centrale en service : les autorités locales doivent encore donner leur accord.

Tripler la capacité de production nucléaire mondiale

Après avoir pris la décision de sortir du nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima en 2011, le Japon a subi des conséquences financières en voyant sa production d’électricité nucléaire passer de 25% à seulement 6%. Malgré la catastrophe, le Japon n’a jamais abandonné l’énergie nucléaire.

Au contraire, afin de réduire sa dépendance aux importations d’énergie et de diminuer les émissions de CO₂, le pays réinvestit davantage dans l’énergie nucléaire. Conformément à l’appel de la France lors de la Cop 28, le pays cherche à tripler la capacité de production nucléaire mondiale, et vise à augmenter la part du nucléaire dans sa production d’électricité à 20 à 22% d’ici 2030.