Noshaq se lance dans l’électricité avec Ukko

Noshaq, l’invest liégeois (ex-Meusinvest), vient d’ajouter un nouvel axe de développement à sa panoplie. Il lance Ukko, dont le but sera de commercialiser de l’électricité en Wallonie à destination des entreprises.

Doté d’un capital qui s’élève à 2,5 millions d’euros, Ukko est une spin-out de Noshaq, qui en détient tout le capital, mais une ouverture à d’autres partenaires financiers et industriels est déjà prévue.

Ce fournisseur d’énergie dûment agréé entend créer une communauté d’énergie destinée aux entreprises, via un nouveau modèle de fourniture d’électricité renouvelable et locale qui répond aux besoins de contrôler les coûts, de gérer l’énergie de façon simple et d’épouser les objectifs environnementaux.

Il est aussi question du développement de parcs locaux éoliens et solaires et de solutions de stockage.