L’incertitude maintient les prix du gaz à des niveaux élevés

Le prix du gaz naturel en Europe continue d’osciller autour de son plus haut niveau de l’année. Les réserves ont en effet été entamées plus vite que prévu, tandis qu’un accord portant sur le transit du gaz russe vers l’Europe via l’Ukraine prend fin le 1er janvier.

Sur le marché à terme néerlandais, le prix du gaz atteignait lundi 48 euros par mégawattheure, frôlant le record annuel du début du mois.

Les marchés se montrent fébriles avant la fin annoncée de l’accord gazier entre la Russie et l’Ukraine. Les deux pays sont en guerre depuis le 24 février 2022. Depuis lors, l’Europe essaye de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Plusieurs pays se font cependant toujours livrer du gaz naturel russe, pour combler au total environ 5% de la demande européenne.