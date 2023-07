L’Europe demande à ses États membres de nouvelles économies d’énergie

La Belgique, comme les autres pays de l’Union européenne, va devoir réduire sa consommation d’énergie.

La Belgique, ainsi que l’ensemble des pays de l’Union européenne, va devoir redoubler d’effort pour répondre aux nouveaux objectifs d’économie d’énergie fixés pour 2030, dans le cadre du Pacte vert européen.

Collectivement, les 27 États membres devront réduire leur consommation d’énergie d’au moins 11,7% au niveau de l’UE d’ici 2030 (par rapport aux projections du scénario de référence 2020). Dans le détail, les pays devront réaliser une économie moyenne de 1,5% par an. Mais l’évolution sera progressive : les États visent dans un premier temps des économies d’énergie annuelles de 1,3% et ce, jusqu’à la fin de 2025. Pour finalement atteindre 1,9% lors de la dernière phase du projet.

L’Union européenne assure « qu’un mécanisme robuste de suivi et de contrôle » surveillera la mise en place de mesures par les États membres pour respecter leurs contributions nationales à cet objectif contraignant.

Cet objectif devrait être atteint « grâce à des mesures locales, régionales et nationales, dans différents secteurs » selon l’UE. Sont cités en exemple l’administration publique, les bâtiments, les entreprises ou encore les centres de données. Les États membres devront ainsi veiller à ce qu’au moins 3% des bâtiments publics soient rénovés chaque année pour devenir des bâtiments à énergie quasi nulle ou à émission zéro. La directive établit également de nouvelles exigences pour les systèmes de chauffage urbain efficaces.

« La crise énergétique n’est pas terminée. Aujourd’hui et dans les 7 prochaines années, il est temps de réaliser les changements structurels nécessaires. C’est crucial pour ne plus dépendre des importations énergétiques russes à l’avenir, et pour atteindre nos objectifs climatiques. Aujourd’hui est une grande victoire. Un vote non seulement bon pour notre climat, mais mauvais pour Poutine ».

Déclaration de l’eurodéputé et rapporteur danois du texte, Niels Fuglsang