Les contrats fixes pour l’énergie n’ont pas encore fait leur retour chez Engie

Engie – de loin le premier fournisseur d’électricité et de gaz naturel sur le marché belge – ne proposera pas non plus de contrats fixes en mars, a confirmé une porte-parole de l’entreprise mardi.

Le producteur et fournisseur d’énergie assure surveiller le marché de manière continue mais ne propose donc que des contrats variables pour le moment.

Depuis la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine, les nouveaux contrats fixes sont devenus très rares. Lorsque les prix de l’énergie ont atteint des niveaux sans précédent l’année dernière, les fournisseurs ont en effet cessé de proposer de nouveaux contrats de fourniture à prix fixe. Avec les contrats variables, le prix dépend des fluctuations des prix sur le marché de l’énergie.

Seul Luminus propose des contrats fixes depuis janvier et Mega offre également une formule fixe à certains clients existants.