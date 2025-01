Le prix moyen de l’électricité presque quatre fois moins élevé qu’en 2022

Le prix moyen de l’électricité a baissé de 28% par rapport à 2023, selon un rapport sur le mix énergétique qu’a publié jeudi Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à haute tension en Belgique. Il est désormais presque quatre fois moins élevé qu’en 2022. Des échanges internationaux records ont par ailleurs été enregistrés, de même qu’une augmentation importante de la production photovoltaïque.

Si le prix annuel moyen du MWh sur le marché day-ahead ne revient pas encore aux niveaux moyens connus avant la crise du gaz, on note toutefois que la baisse progressive se poursuit, analyse Elia. En avril 2020, lors du premier confinement dû à la pandémie de Covid, qui avait été accompagné d’une météo très ensoleillée et douce, le prix moyen était de 14,7 euros par MWh. A contrario, au plus fort de la crise énergétique, il avait atteint le record de 448,1 euros en août 2022.

Sur une base annuelle, ce prix moyen a atteint 31,9 euros en 2020, contre 243,8 en 2022, 96,7 en 2023 et 69,7 l’an dernier.

Prix négatifs

Des prix négatifs sont en outre de plus en plus souvent observés. Ils sont apparus 4,6% du temps en 2024 (2,5% en 2023), lors de périodes avec moins de consommation (durant les vacances ou les weekends) et beaucoup de production.

“Face à l’arrivée importante de la production renouvelable dans les prochaines années, l’évolution des prix devrait devenir encore plus volatile”, prédit Elia.

Echanges internationaux plus élevés que jamais

Les échanges internationaux avec les pays voisins ont par ailleurs été plus élevés que jamais avec plus de 44,5 TWh échangés, dont 12,6 TWh d’importations nettes provenant de France. Ces échanges transfrontaliers ont eu lieu principalement à des moments où l’électricité était moins chère à l’étranger.

Avec 23% de capacités installées supplémentaires, le photovoltaïque bat de nombreux records. Sa production totale a été de 8.322 GWh en 2024, d’après les données d’Elia arrêtées au 29 décembre inclus, soit 15,7% de plus que pour l’année 2023. Le mois d’août dernier est, lui, devenu le mois le plus productif en électricité issue du photovoltaïque avec 1.254 GWh produits.

Energie renouvelable : un record

Globalement, la production renouvelable en Belgique a atteint 29,8% du mix électrique (28,2% en 2023), là aussi un record. L’éolien offshore a produit 6.987 GWh d’électricité l’an dernier, soit moins que l’année 2023 durant laquelle les conditions de vent avaient été exceptionnelles et un record de production éolienne offshore avait été battu avec 8.011 GWh produit, souligne Elia.

La production de gaz s’est établie à un niveau historiquement bas: 17,6% du mix de production, contre 25,2% en 2023 et 26,9% en 2022.

La part nucléaire dans le mix de production électrique est, elle, de 42,2% et est en baisse pour la quatrième année consécutive. Le recul en la matière est cependant moins important qu’en 2023 (fermeture de Tihange 2) et 2022 (fermeture de Doel 3). Il n’y a pas eu de fermeture de réacteur en 2024 mais Doel 1 (15 février), Doel 2 (1er décembre) et Tihange 1 (1er octobre) s’arrêteront en 2025 avec un impact important sur la production nucléaire, commente encore Elia.

La consommation d’électricité remonte pour sa part lentement et est repassée au-dessus des 80,5 TWh (78,9 TWh en 2023).