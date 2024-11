Le prix du gaz en Europe atteint son plus haut niveau depuis un an

Le prix du gaz naturel en Europe a atteint jeudi son plus haut niveau depuis un an, après qu’une société gazière autrichienne a averti qu’elle pourrait recevoir moins de gaz de Russie.

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix a augmenté jeudi de 5%, à plus de 45 euros le mégawattheure. Cette hausse suit une déclaration de l’entreprise autrichienne OMV. Celle-ci a remporté une procédure d’arbitrage contre la société gazière russe Gazprom concernant l’arrêt des livraisons en 2022. La facture s’élève à 230 millions d’euros pour Gazprom et OMV s’attend à une détérioration de son contrat avec le géant russe, voire “un arrêt des livraisons de gaz”. Cet avertissement pèse sur le marché gazier européen, encore très volatil. Plusieurs pays d’Europe centrale sont toujours approvisionnés par la Russie malgré le conflit. Ce gaz est fourni via un gazoduc qui traverse l’Ukraine et le contrat de transit expire à la fin de cette année.