L’Allemagne a produit 59% de son électricité à partir de sources renouvelables en 2024

L’Allemagne a généré 59% de son électricité à partir de sources renouvelables l’année dernière, contre 56% en 2023, a rapporté vendredi l’Agence fédérale des réseaux.

Les éoliennes ont représenté 31,9%, plus que toute autre source, et l’énergie solaire 14,7%. Parmi les sources fossiles, le lignite a contribué à hauteur de 16,4%, contre 13,2% pour le gaz naturel et 6,3% pour la houille.

L’Allemagne a fermé ses derniers réacteurs nucléaires en avril 2023. La production d’énergie totale s’est élevée à 431 térawattheures, soit une baisse de 4,2% par rapport à 2023.