L’Agence internationale de l’énergie prévient que le marché du gaz restera tendu

Le marché du gaz naturel restera tendu et incertain en 2023, prévient l’Agence internationale de l’énergie (AIE) jeudi dans un rapport trimestriel sur le marché du gaz.

Grâce à un hiver doux et aux mesures politiques, la principale période de turbulences appartient néanmoins au passé et les prix records de 2022 sont de l’histoire ancienne.

Toutefois, le risque de problèmes d’approvisionnement n’a pas complètement disparu. Un été sec et un hiver froid, une baisse de l’offre de gaz russe et une augmentation de la demande en Asie, en particulier en Chine, constituent les plus grands périls.

L’utilisation des énergies renouvelables réduit le besoin européen de gaz naturel, mais l’AIE s’attend à une augmentation de la demande (+6%) de la part de la Chine et de l’Asie dans son ensemble (+3%).

« L’approvisionnement mondial en gaz restera tendu en 2023 et l’équilibre entier est entouré denombreuses interrogations », résume l’Agence internationale de l’énergie dans son rapport.