La météo glaciale va-t-elle faire s’envoler les prix du gaz?

Les cours du gaz naturel sont actuellement bas. La météo froide pourrait-elle faire grimper les prix dans les prochains jours ?

Les cours du gaz naturel ont retrouvé des niveaux normaux après les records de l’été 2022, période pendant laquelle le mégawatheure s’échangeait à plus de 300 euros, dans la foulée de la guerre en Ukraine. La crise énergétique semble derrière nous et l’automne doux n’a pas fait vaciller cette tendance.

Rien d’alarmant à signaler pour le moment. Les prix du gaz en Europe ont même nettement baissé ce lundi, malgré le temps plus froid qui sévit sur le continent. Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix de livraison du gaz naturel a chuté de plus de 5%, à 32,5 euros pour un mégawattheure en février. Depuis le début de la saison de chauffage en Europe, le 1er octobre, les prix du gaz ont déjà baissé d’un cinquième.

Sauf développement géopolitique majeur, comme on a pu le vivre avec la guerre en Ukraine, la plupart des indicateurs sont donc au vert. Malgré le temps plus froid, les réserves de gaz de l’Europe sont remplies à 85% et l’offre est suffisante. Les prix pourraient évoluer un chouia en fonction de la météo mais les analystes ne craignent pas une forte augmentation.

Situation délicate en Mer Rouge

La situation en Mer Rouge où des rebelles Houthis attaquent des transporteurs ne semble pas non plus avoir d’impact à ce jour sur les prix de l’énergie. La majorité des pétroliers, méthaniers et autres transporteurs en vrac continuent de passer par la mer Rouge, écrit John Conrad, journaliste et CEO de gCaptain, média spécialisé en commerce maritime, sur X. Les prix restent de ce fait stables, autant pour le gaz que pour le pétrole. Mais la situation reste sensible et une attaque sur un méthanier pourrait faire tanguer cet équilibre.

Des factures de gaz allégées de plus de 1.500 euros en 2023

Dans ce contexte, les consommateurs se chauffant au gaz voient leurs factures s’alléger, et spécifiquement ceux avec un contrat variable. Selon les données de la Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, analysées par nos confrères de l’Echo, le prix moyen des nouveaux contrats d’énergie en 2022 s’élevait à 4490 euros pour le gaz et l’électricité. En 2023, ce montant s’élevait à 3029 euros, soit une différence de 1490 euros. Ce calcul a été effectué pour une consommation annuelle moyenne de 3.500 kwh d’électricité et de 17.000 kwh de gaz. Si la baisse de prix est visible à la fois pour le gaz et l’électricité, c’est surtout le prix du gaz qui est responsable de la baisse du prix global. Le prix moyen des nouveaux contrats de gaz souscrits en 2022 s’élevait à 2732 euros en 2022, contre 1588 euros en 2023. Concernant l’électricité, ce tarif 1758 euros, contre 1356 euros en 2023, détaille le quotidien économique.