La demande mondiale pour le charbon n’a jamais été aussi forte

La demande mondiale de charbon a atteint un niveau record en 2024, mais elle devrait se stabiliser jusqu’en 2027. Et ce, grâce à l’essor des énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante d’électricité, a estimé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) mercredi.

“Après avoir atteint un niveau record en 2024”, à 8,77 milliards de tonnes, “la demande mondiale de charbon devrait se stabiliser dans les prochaines années” du fait de la forte progression des énergies renouvelables, écrit l’AIE dans son rapport annuel sur le charbon dans le monde, qui porte sur la période 2024-2027.

Le commerce mondial du charbon devrait également atteindre un niveau inédit, avec 1,55 milliard de tonnes, alors que les prix restent supérieurs de 50% à la moyenne observée entre 2017 et 2019.

Chine

La Chine est un “acteur clé”: un tiers du charbon consommé dans le monde est brûlé dans des centrales électriques chinoises.

Mais la demande de charbon continue d’augmenter dans certaines économies émergentes, comme l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam, en lien avec la croissance économique et démographique, souligne l’AIE.

“L’Asie reste au centre du commerce international du charbon”, avec tous les plus grands pays importateurs (Chine, Inde, Japon, Corée et Vietnam), tandis que parmi les plus grands exportateurs, on trouve l’Indonésie et l’Australie.

Un pic

En revanche, dans la plupart des économies avancées, la demande de charbon a déjà atteint son pic et devrait continuer à diminuer jusqu’en 2027, indique l’AIE.

“Les facteurs météorologiques auront un impact majeur sur les tendances à court terme de la demande de charbon”, prévient Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l’énergie et de la sécurité à l’AIE.

Conséquence: la demande de charbon en Chine d’ici 2027 pourrait varier de 140 millions de tonnes à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions, en fonction par exemple des températures hivernales.