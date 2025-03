La construction de la centrale au gaz de Seraing prend du retard

La centrale au gaz de Luminus à Seraing ne sera pas prête pour le début de l’hiver prochain, a indiqué mardi le ministre de l’Énergie, Mathieu Bihet, en commission de la Chambre. La sécurité d’approvisionnement en électricité du pays n’est pas toutefois pas mise en danger.

Luminus a commencé en janvier 2023 la construction de cette centrale qui doit fournir 870 MW. L’unité de production aurait dû être prête en novembre mais l’opérateur électrique a fait savoir que la mise en service était reporté à la fin janvier 2026.

Le retard pris est compensé en grande partie par la disponibilité accrue du parc nucléaire belge et la mise en service d’un nouveau réacteur nucléaire à Flamanville en France.

“Nous avons un excédent de 677 MW, c’est suffisant pour compenser. La sécurité d’approvisionnement pour l’hiver 2025-2026 est garantie”, a assuré le ministre. Luminus risque une pénalité en raison du retard. La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) et le gestionnaire du réseau de transport, Elia, doivent examiner la situation.