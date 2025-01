La Belgique a consommé moins de gaz en 2024

La Belgique a consommé 149 térawattheures (TWh) de gaz l’année dernière, selon les chiffres du gestionnaire du réseau de gaz Fluxys. C’est moins qu’en 2023, lorsque 152 TWh avaient été consommés. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis au moins quinze ans.

Moins de gaz a notamment été utilisé pour produire de l’électricité: 23 TWh au lieu de 32 TWh en 2023. Les ménages consomment davantage de gaz naturel, avec 82 TWh (80 TWh en 2023), tout comme l’industrie: 44 TWh contre 40 TWh en 2023.

La Belgique a reçu beaucoup plus de gaz naturel qu’elle n’en a consommé, mais une grande partie a été réexportée vers d’autres pays. Le transit total vers les pays voisins s’est élevé l’année dernière à 259 TWh. C’est bien moins que les 357 TWh de 2023. Le plus gros destinataire était l’Allemagne.

Des brise-glaces remplis de gaz naturel liquéfié (GNL) russe arrivent toujours à Zeebrugge. Une partie est regazéifiée et une autre repart immédiatement par bateau ou par camion. Selon le Service public fédéral Économie, au cours des six derniers mois, 63% du GNL arrivé à Zeebrugge par bateau-citerne provenait de Russie, 35% du Qatar et 2% des États-Unis.

Une grande partie du GNL russe qui arrive à Zeebrugge repart immédiatement par bateau vers d’autres destinations, selon le SPF Economie. “Au cours de la même période, 32% du GNL arrivé à Zeebrugge par bateau ou par camion a été réexporté.”