Industrie : L’Arizona veut fournir plus d’électricité, moins cher

Le nouveau gouvernement belge mise sur le nucléaire et la baisse des frais de transport pour fournir plus d’électricité et réduire la facture des industries. Toutefois, ces mesures nécessiteront du temps et des investissements. La Belgique reste aussi dépendante du marché européen de l’énergie.

Le nouveau gouvernement belge entend fournir plus d’électricité tout en réduisant la facture énergétique des industries. Pour y parvenir, il prévoit une extension du nucléaire, des baisses de taxes et une réduction des frais de transport. Un plan jugé « équilibré » par Peter Claes (Febeliec), qui souligne qu’il « prend en compte la réalité économique et énergétique actuelle ». Cependant, ces mesures nécessiteront du temps et des investissements.

Pierre Henneaux (ULB) tempère : « Les prix restent liés au marché européen, et la transition exigera une gestion renforcée du réseau. »