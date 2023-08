Pétrole: l’Opep+ maintient le cap

Un panel de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (Opep+) a recommandé vendredi de maintenir la stratégie actuelle de réduction de la production jusqu’à fin 2024, au lendemain de l’annonce de la prolongation des réductions saoudiennes.

L’alliance, qui tenait vendredi une réunion technique du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) par visioconférence, a exprimé son « appréciation de la réduction volontaire supplémentaire d’un million de barils par jour du de l’Arabie saoudite et de sa prolongation pour le mois de septembre », selon un communiqué. A cette réduction volontaire entamée en juillet s’est ajouté une nouvelle coupe des exportations de la Russie de 300.000 barils par jour en septembre, a annoncé le vice-Premier ministre Alexandre Novak. Moscou avait déjà annoncé le mois dernier une réduction de 500.000 barils par jour en août. L’alliance a assuré « sa pleine reconnaissance et son soutien aux efforts du Royaume » saoudien et a « remercié » la Russie pour sa réduction volontaire.

Les cours du brut sont repartis en terrain positif depuis les annonces russes et saoudiennes, portés par l’étroitesse du marché. Les deux références mondiales du pétrole évoluent actuellement proche de leurs plus hauts niveaux en plus de trois mois. Pour Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank, l’Arabie saoudite devrait cependant « renoncer progressivement à la réduction volontaire au cours des prochains mois et reviendra au niveau de production convenu de 10 millions de barils par jour », car la baisse de production « entraîne un manque à gagner considérable pour le budget du pays et freine la croissance économique ».

Le JMMC a aussi réitéré « l’engagement de ses pays membres » envers l’accord décidé en en juin 2023 établissant le niveau de production globale de pétrole à 40,46 millions de barils par jour. Les membres du JMMC se retrouveront de nouveau le 4 octobre pour faire un point avant une réunion des responsables des pays exportateurs de pétrole (Opep) conduits par Ryad, et de leurs dix partenaires emmenés par Moscou, prévue le 26 novembre à Vienne, siège du cartel.

Le JMMC n’a pas de pouvoir décisionnaire quant à une hausse ou une baisse des quotas, mais discute des conditions de marché et fait des recommandations servant de base aux mesures prises par les ministres.