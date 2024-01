La Russie prévoit d’augmenter ses exportations de gaz par gazoduc de près d’un cinquième cette année, principalement grâce à la Chine. Les livraisons supplémentaires vers le partenaire chinois devraient compenser partiellement la perte de clients européens.

Le transport de gaz par gazoduc vers l’étranger atteindra cette année 108 milliards de mètres cubes, contre 91,4 milliards de mètres cubes en 2023, a estimé jeudi le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak.

La Chine est devenue le principal acheteur étranger de gaz russe depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022. L’agression russe a entraîné l’interruption de la plupart des livraisons en Europe. L’estimation des exportations pour cette année reste d’ailleurs encore bien inférieure aux 185,1 milliards de mètres cubes expédiés aux clients étrangers (à l’exception des pays de l’ex-Union soviétique) l’année précédant l’invasion de l’Ukraine.

De nouvelles connexions vers la Chine?

Depuis 2019, lorsque le gazoduc « Power of Siberia » est entré en service, les exportations de gaz russe vers la Chine ont progressivement augmenté, atteignant 22,7 milliards de mètres cubes en 2023. D’ici l’année prochaine, ce chiffre devrait atteindre 38 milliards de mètres cubes.

L’entreprise étatique russe Gazprom prévoit également d’exporter 10 milliards de mètres cubes par an vers la Chine via un deuxième gazoduc. Les livraisons devraient démarrer en 2027.

La Russie et la Chine discutent par ailleurs d’une deuxième connexion « Power of Siberia » via la Mongolie, par laquelle 50 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires pourraient être transportés chaque année.