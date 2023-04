L’Europe se met d’accord sur les émissions du trafic maritime

A côté de l’accord sur les moteurs thermiques, l’Europe a aussi franchi ces derniers jours une étape importante en matière de transition verte du transport maritime.

En fin de semaine dernière, les Etats membres et le Parlement européen se sont accordés sur la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Selon le nouveau règlement FuelEU Maritime qui doit encore être adopté formellement, les transports de marchandises mais aussi les gros navires de croisière seront ainsi alignés à compter de janvier 2025 sur la trajectoire Fit for 55 de la Commission : réduction des émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030 et neutralité carbone en 2050.

Le nouveau règlement garantit que l’intensité de gaz à effet de serre des carburants utilisés par le secteur maritime diminuera progressivement au fil du temps, de 2 % en 2025 à 80 % d’ici à 2050, et encourage l’utilisation de carburants et d’énergies plus propres. Les navires de plus de 5.000 tonnes accostant dans les ports européens, quel que soit leur pavillon, seront soumis au nouveau cadre, avec des dérogations prévues pour les navires de pêche, militaires, ou dans certaines escales insulaires.