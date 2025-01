L’Europe consomme (trop?) rapidement ses réserves de gaz

En raison des températures plutôt froides, les stocks européens de gaz se vident plus rapidement depuis 2018.

Les stocks européens de gaz sont actuellement remplis à 70%, contre 86% l’an dernier au même moment. Il n’est nullement question de pénurie mais les réserves seront plus difficiles à remplir à la sortie de l’hiver, ce qui risque d’avoir des conséquences à court terme sur les cours du gaz.

Ce lundi matin, l’indice de référence européen pour le gaz naturel, le TTF néerlandais, pointait à près de 49 euros le MWh, après avoir connu une hausse sensible ces derniers jours avec l’arrêt, au 1er janvier 2025, du transit de gaz russe vers l’Europe via l’Ukraine. Le cours du TTF était encore de 40 euros le MWh le 16 décembre dernier. L’Europe compte toujours plus sur le gaz naturel liquéfié (GNL), acheminé par méthaniers, pour assurer son approvisionnement.

Les températures sont assez froides sur une grande partie du Vieux continent, ce qui soutient la consommation de gaz naturel.