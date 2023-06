Les prix européens du gaz bondissent de 22%

Le prix du gaz naturel a bondi vendredi, le TTF néerlandais, qui fait référence en Europe, s’appréciant de plus de 20% à la Bourse d’Amsterdam, à 32,9 euros le mégawattheure. Le prix du gaz est porté par les températures élevées et par une concurrence asiatique accrue sur le marché du gaz naturel liquéfié (GNL).

Sur la semaine, le prix du gaz naturel en Europe a pris 35%, sa plus forte hausse depuis août 2022. Mais cette hausse est à relativiser car les prix s’étaient littéralement effondrés ces derniers mois après une flambée avec la guerre en Ukraine. Début 2023, le TTF était encore à plus de 80 euros le mégawattheure et son record à l’été 2022 l’avait même vu dépasser les 300 euros.