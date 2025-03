Le pétrole chute. En cause : les plans des pays producteurs réunis au sein de l’OPEP+ qui ont décidé d’augmenter la production. Mais un autre élément joue : “Les mesures prises par Trump depuis un mois qui commencent à avoir un impact négatif sur l’économie américaine, en particulier sur la consommation intérieure”, analyse l’économiste de la banque CBC, Bernard Keppenne .

Comment expliquer la forte baisse actuelle du prix du baril ?

L’élément principal qui explique la chute actuelle a trait à la politique des pays producteurs et à leur planning de production. Un planning qui prévoit une reprise de la production sur l’année 2025, après avoir décidé de réduire cette même production l’an dernier vu l’excédent d’offre par rapport à la demande.

Ceci dit, Trump n’est pas étranger à cette forte baisse ?

C’est l’élément nouveau. Les mesures prises par Trump depuis un mois commencent en effet à avoir un impact sur l’économie américaine, en particulier sur la consommation intérieure. On voit bien que le moral des ménages et des petites et des moyennes entreprises se dégrade avec une hausse de l’inflation. La baisse du pétrole montre bien que la croissance américaine se dégrade avec Trump. Et cela fait craindre bien évidemment une baisse de la demande pour le pétrole.

En fait, il est en train de tirer une balle dans le pied ?

Absolument. Son objectif était de faire baisser le prix du baril. Il comptait le faire via une augmentation de la production aux Etats-Unis, le fameux “drill, baby, drill”, mais pas à cause de craintes liées à un sévère ralentissement de l’économie du pays et d’une reprise de l’inflation. Les tarifs douaniers et la régulation des flux migratoires ont clairement un effet inflationniste sur l’économie américaine.

La chute actuelle ne s’explique donc pas par un jeu géopolitique ?

Non. La baisse a été rapide en quelques jours, en partie parce que le fameux indice de prévision de croissance de la Fed d’Atlanta pour le premier trimestre de cette année est passé de +2,8 % (en taux annualisé) à -2,8 %. Ce qui fait tout de même 5 % de PIB en moins. C’est sans doute un peu excessif mais c’est quand même un bon indicateur de la situation actuelle de l’économie américaine.