Il y aura quand même du forage en Alaska

Les Etats-Unis n’en ont pas fini avec les énergies fossiles…



La décision peut surprendre vu l’arsenal de transition énergétique dégainé il y a peu: le président Biden a donné son imprimatur au développement du projet Willow porté par ConocoPhillips.

Il s’agit d’un projet gigantesque de 8 milliards de dollars situé dans la National Petroleum Reserve en Alaska, à 300 km au nord du cercle arctique. Willow pourrait produire 600 millions de barils d’équivalent pétrole (pétrole et gaz) pendant 30 ans et 180.000 par jour au faîte de son exploitation. Il suppose de construire un aéroport, 430 miles de routes et 270 miles de pipelines avec un impact certain sur l’environnement dont des habitats d’ours polaires. Un choix très compliqué pour le président Biden, qui face à la guerre en Ukraine, a opté pour une diminution de la dépendance énergétique américaine.

La validation du projet s’accompagne de solides garde-fous: trois sites de forage ont été autorisés au lieu de cinq, un véritable pare-feu a été mis en place pour bloquer des futurs projets dans cette énorme réserve de 9 millions d’hectares et l’ensemble de l’océan Arctique sous juridiction américaine sera totalement interdit aux forages à l’avenir.