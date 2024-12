Les tarifs de distribution de l’électricité et du gaz à Bruxelles augmenteront à partir du 1er janvier prochain, pour avoisiner les 50 euros par an. Brugel, le régulateur du marché bruxellois de l’énergie, a en effet approuvé les propositions tarifaires de Sibelga pour la période 2025-2029, indique-t-il mercredi.

Les nouveaux tarifs, valables pour une période de cinq ans, “reflètent une approche équilibrée entre la maîtrise des coûts pour les ménages bruxellois, le soutien à la transition énergétique et l’incitation à une gestion efficiente des réseaux”, assure Brugel. Un ménage bruxellois moyen consommant 2.104 kWh d’électricité par an verra sa facture de distribution augmenter de 26,58 euros en 2025, soit une hausse de 11,6% par rapport à 2024, illustre le régulateur. Cette facture évoluera ensuite de 5,1% en 2026 et de 4,3% en 2027.

Lire aussi | La nouvelle taxe carbone pourrait coûter jusqu’à 1200 euros par an aux ménages belges dès 2027

Augmentation des tarifs de transport 2025

“Au-delà de l’augmentation des tarifs de distribution contrôlés et validés par Brugel, il convient de souligner l’augmentation des tarifs de transport 2025, validés par le régulateur fédéral. Cette hausse de plus de 60% impactera un client bruxellois moyen à hauteur de 17,70 euros par an”, commente Brugel. Pour le gaz, un ménage consommant 12.000 kWh par an verra une augmentation de 23 euros des frais de distribution l’an prochain, soit 12,70% de plus que cette année. Les hausses resteront ensuite limitées à 1,8% pour les années suivantes, selon le régulateur.

Le client moyen verra donc les frais de distribution et de transport augmenter d’environ 67 euros entre 2024 et 2025, soit 5,60 euros par mois, résume Brugel.

Les hausses tarifaires seront plus prononcées pour les utilisateurs moyenne tension, qui verront leur composante distribution augmenter de 14,60% en 2025.

La partie “distribution” représente environ un tiers de la facture d’électricité et un cinquième de la facture gaz d’un client résidentiel bruxellois, situe Brugel.