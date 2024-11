Europe: une nouvelle “taxe” sur le gaz et les carburants ?

Une nouvelle tarification européenne du carbone entrera en vigueur en 2027.

Elle aura l’effet d’une nouvelle taxe ou d’un nouveau surcoût sur les factures des Belges, met en garde la Fédération belge de l’énergie (Febeg). Car la tarification, plus chère, s’appliquera aux fournisseurs de carburant (diesel, essence, etc.) et de mazout, ainsi qu’aux distributeurs de gaz, qui la répercuteront sur les clients.

Le consommateur moyen pourrait ainsi payer 150 euros de plus par an pour son gaz. Pour le diesel et le mazout, le surcoût serait de 0,12 euro par litre, et de 0,10 euro par litre d’essence.