Engie met la pression pour des nominations clés dans le nucléaire

Dans un courrier adressé au premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et à la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), l’énergéticien Engie met la pression pour que le gouvernement fédéral procède à des nominations clés dans des entreprises liées à la prolongation de l’énergie nucléaire.

Dans un courrier en anglais daté du 6 décembre, Engie met la pression pour qu’un comité de direction soit nommé pour Hedera – société créée pour accueillir les 15 milliards d’euros de provisions nucléaires que doit verser Engie pour se décharger de sa responsabilité sur les déchets nucléaires – ainsi que des administrateurs et un directeur financier pour Be-Nuc -l’entreprise commune entre l’État et Engie dans laquelle vont être logés les deux réacteurs prolongés. “Si la Belgique ne procède pas en temps utile aux nominations susmentionnées, cela constituera un manquement de sa part, ce qui permettra à Electrabel et à Engie de ne pas procéder au closing et de réclamer des dommages et intérêts”, dit le courrier.

Etre en affaires courantes n’empêche pas les nominations

Le fait que le gouvernement soit en affaires courantes n’empêche pas ces nominations, qui sont “urgentes” et “constituent la continuation normale” de procédures entamées avant ces affaires courantes, argumente encore l’entreprise. De quoi apporter de l’eau au moulin de la ministre de l’Énergie, qui souhaite finaliser au plus vite à ces nominations. “Nous sommes à un moment critique, réagit-elle. Les équipes travaillent contre la montre pour finaliser ce dossier”. Mais on sait que l’Arizona a l’intention de rebattre les cartes dans le secteur nucléaire, où elle trouve qu’avec la création de Hedera, Be-Nuc et Be-Watt, qui viennent s’ajouter à la Commission des provisions nucléaires, l’AFCN et l’Ondraf, il y a un peu trop de structures.