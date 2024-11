Énergie : les entreprises wallonnes paient plus cher qu’en Flandre

Les entreprises installées en Wallonie paient le gaz ou l’électricité entre 15 à 21% plus cher qu’en Flandre, ressort-il des chiffres du régulateur fédéral de l’énergie, la Creg, analysés mercredi par L’Écho.

Selon les calculs de la Creg, si les prix du gaz sont plus attractifs en Belgique que parmi ses pays voisins, les taxes autour de ces tarifs sont 3,5 fois plus élevées en Wallonie qu’en Flandre, ce qui fait grimper les coûts pour les entreprises installées dans le sud du pays. Cela peut représenter une différence de près de 1.000 euros pour une consommation de 100.000 kWh/an (soit la consommation de six ménages moyens), pointe le régulateur fédéral.

Électricité

Les prix de l’électricité affichent une tendance encore plus prononcée : la facture pour les entreprises en Flandre est jusqu’à 21% moins importante qu’en Wallonie. Cela s’explique par des frais de réseau supérieurs dans le sud du pays. Ceux-ci représentent 32% de la facture en Wallonie, contre 17% au nord du pays.

Selon le régulateur wallon, la Cwape, ces différences s’expliquent notamment par “des coûts spécifiques” comme ceux liés au développement du réseau d’Elia et le financement des certificats verts, la “faible densité de population” et les “considérations géologiques et géographiques propres à la région”.