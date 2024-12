De l’hydrogène vert à Liège

Le projet Vallhyege (vallée hydrogène Liège), porté par Virya Energy et John Cockerill, a été officiellement sélectionné par le gouvernement wallon dans le cadre de l’appel à projets pour une première vallée de l’hydrogène en Wallonie.

Le projet vise à implanter et exploiter la première unité de production d’hydrogène vert en Wallonie, sur un terrain réhabilité par Eloy à Engis. La famille Colruyt, qui contrôle Virya, a validé un investissement de 60 millions, dont 25 seront donc apportés par la Région wallonne. John Cockerill va apporter trois électrolyseurs alcalins pressurisés d’une capacité de 5 MW.

Le projet est aussi soutenu par de nombreux autres acteurs actifs dans le transport : Jost, Ninatrans, Tercofin Barging, etc. L’unité installée de 15 MW de puissance (1.500 tonnes d’hydrogène bas carbone) alimentera une barge et une station routière pour poids lourds au port autonome de Liège, ainsi que des stations DATS24 à Herve et près de Liege Airport. Des applications industrielles de niche locales seront aussi possibles. C’est un maillon important pour la future décarbonation du transport lourd et du transport fluvial en Belgique.