Centrica investit à Ostende

Nous vous en parlions il y a 15 jours, le stockage de l’électricité est amené à se développer fortement en Belgique, conséquence de la transition énergétique et de l’augmentation de la part du renouvelable dans le mix belge.

Après le projet de trois parcs de batteries, annoncé par Engie fin avril, c’est au tour de Centrica d’entrer dans la danse. Cet énergéticien britannique est issu de la séparation des activités de distribution et vente de celles de production et exploration de British Gas. Actionnaire des centrales nucléaires britanniques et propriétaire de Bord Gais, l’énergéticien irlandais, Centrica est le plus grand fournisseur de gaz et d’électricité du Royaume-Uni.

Il a décidé d’investir pas loin de 100 millions d’euros (avec subventions) dans un parc de batteries à Ostende, sur le site d’Ostende Basic Chemicals. Il est question d’une capacité de 24 MW. C’est un petit parc comparé à ceux d’Engie mais il devrait en appeler d’autres sur le sol belge puisque Centrica a l’ambition de construire, hors Royaume-Uni, des parcs pour une capacité totale d’1 GW d’ici à 2026. Le parc ostendais doit entrer en service l’an prochain.