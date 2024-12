Bernard Gustin sera le prochain CEO d’Elia group: une forme de “continuité”

L’actuel président et administrateur indépendant d’Elia group, Bernard Gustin, deviendra le nouveau CEO du groupe à partir du 15 janvier 2025, a-t-on appris jeudi dans un communiqué.

Cette nomination, qui met un terme à une recherche initiée après le départ de Chris Peeters vers Bpost en septembre 2023, consacre une forme de “continuité”, selon le groupe spécialisé dans la gestion de réseaux haute tension.

La CEO ad interim et directrice financière (CFO) actuelle, Catherine Vandenborre, a quant à elle décidé de donner “un nouveau tournant à sa carrière professionnelle”, selon Elia. La dirigeante, qui affiche 25 ans d’ancienneté chez Elia, dont 12 ans comme directrice financière, encadrera le transfert de ses fonctions au sein d’Elia Group jusqu’au 30 juin.

À partir du 1er avril 2025, elle sera remplacée dans sa fonction de CFO par Marco Nix, actuel directeur financier de 50Hertz, la filiale allemande d’Elia Group.

Bernard Gustin: une riche carrière

Bernard Gustin est depuis mai 2017 administrateur indépendant et président du conseil d’administration d’Elia Group, d’Elia Transmission Belgium SA et d’Elia Asset SA. Une fois CEO, il renoncera à ses fonctions d’administrateur et sera temporairement remplacé à la tête du conseil d’administration par le vice-président Geert Versnick.

Agé de 56 ans, Bernard Gustin affiche une riche carrière au sommet d’entreprises comme l’opérateur de fret ferroviaire Lineas ou la compagnie aérienne Brussels Airlines, dont il a été le CEO pendant plusieurs années. Parallèlement à sa nouvelle fonction de CEO d’Elia Group, il restera président de Lineas.

“La nouvelle composition du collège de gestion journalière d’Elia Group conserve un équilibre entre membres belges et allemands. Outre Bernard Gustin (CEO) et Marco Nix (CFO), y siègent également les Belges Frédéric Dunon (CEO d’Elia Transmission Belgium) et Peter Michiels (Chief Aligment Officer) ainsi que les Allemands Stefan Kapferer (CEO de 50Hertz) et Michael von Roeder (Chief Digital Officer)”, précise encore Elia Group