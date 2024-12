Appel d’offres: à la recherche d’un nouveau distributeur d’électricité nucléaire

Le gouvernement a lancé un appel d’offres pour trouver un distributeur chargé de commercialiser l’électricité produite par les centrales nucléaires qui resteront ouvertes dix années de plus.

Les unités de Doel 4 et Tihange 3 produisent environ 14 térawattheures par an, soit près de 18% de la production électrique actuelle en Belgique. Le futur distributeur se verra également confier la gestion commerciale des 2 gigawatts de capacité de production. Il pourra ainsi décider de l’exploitation des centrales – par exemple, en prévoyant des arrêts temporaires lorsque les prix du marché deviennent négatifs – et de la manière dont l’électricité sera vendue, que ce soit en petites quantités ou via des contrats à long terme.

Le gouvernement recherche un acteur solide, qui devra répondre à des critères stricts, notamment disposer d’une notation financière élevée, exploiter au moins deux grandes centrales nucléaires ou fossiles (de plus de 350 MW) et gérer un portefeuille d’au moins 1.000 MW. Ces exigences excluent de facto les petits acteurs ou les entreprises spécialisées uniquement dans les parcs éoliens.

La sélection se fera exclusivement sur la base de l’offre financière la plus avantageuse. Les candidats ont jusqu’à la mi-janvier pour soumettre leur dossier, écrivent vendredi L’Echo et De Tijd..

Engie Electrabel, exploitant actuel des différentes centrales nucléaires belges et qui commercialise l’électricité qui y est produite, pourra participer à cet appel d’offres, tout comme d’autres grands acteurs belges tels que Luminus (filiale d’EDF). Mais cette mise aux enchères pourrait également attirer de grands groupes énergétiques européens.