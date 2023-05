Un Flamand sur quatre ne trouve pas d’alimentation saine près de chez lui

Un hamburger ou une salade? En Flandre, la question est la plupart du temps oiseuse puisque près de neuf habitants sur dix résident dans une zone où les magasins ou restaurants offrant de la nourriture saine sont minoritaires.

Toutes les études vont dans le même sens: que nous le voulions ou non: notre comportement alimentaire est grandement déterminé par l’environnement dans lequel nous vivons. Pour mieux en appréhender l’effet sur la population, l’institut de santé publique Sciensano a introduit deux nouveaux concepts: celui de désert alimentaire, soit une zone résidentielle dépourvue de tout supermarché dans un rayon d’un kilomètre, et celui de marais alimentaire, caractérisé par une surabondance d’offres alimentaires considérées comme mauvaises pour la santé: fast-foods, kebabs, confiseries, etc.

Les marais alimentaires

Les résultats obtenus portent sur l’année 2020 et ont été comparés à ceux enregistrés en 2008. Ils sont alarmants. A cette époque déjà, près d’un Flamand sur cinq (19%) ne trouvait plus de nourriture saine (magasin ou restaurant) dans un rayon d’un kilomètre autour de son domicile. En 2020, la proportion est passée à un sur quatre (24%)! Au cours de la même période, les marais alimentaires ont proliféré. Ils couvrent désormais 74% du territoire flamand et affectent 88% de la population, parmi laquelle les personnes âgées, les jeunes et les ménages à faible revenu constituent les éléments le plus vulnérables.

Les dommages qui peuvent en résulter en matière de surcharge pondérable et de santé publique sont considérables. Pour endiguer cette tendance, Vincent Smets, l’auteur de l’étude, préconise la mise en place d’un cadre réglementaire qui définit clairement les compétences de chacun, tant au niveau local que régional ou fédéral. Actuellement, ces dernières sont si fragmentées entre les différents niveaux de pouvoir qu’en pratique, personne ne sait quelles mesures peuvent être prises.